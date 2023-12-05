На українських АЗС дешевшає пальне

Протягом вихідних (1-4 грудня) середня роздрібна ціна на бензин А-95 в Україні зменшилась на 26 коп./л, до 54,07 грн/л, на А-95+ — на 45 коп./л, до 57,12 грн/л, на дизпальне — на 25 коп./л, до 54,03 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

У мережах ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн/л, до 56,99 грн/л. Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості й дизпального у цих мережах також знизилася на 1 грн/л, до 58,99 грн/л і 55,99 грн/л відповідно.

На 1,2 грн/л усі види пального здешевшали на станціях столичної мережі АЗС KLO: бензин А-95 — до 53,19 грн/л, А-95+ — до 54,59 грн/л, ДП — до 53,09 грн/л.

На 1-2,8 грн/л ціни на пальне знизили мережі Ovis, VostokGaz, Neftek та інші (див. табл.).

Як раніше повідомляв enkorr, ціни на пальне зменшувалися упродовж листопада на тлі достатньої кількості пропозицій у гурті й відносно стабільних європейських котирувань.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 1 по 4 грудня 2023 р., грн/л