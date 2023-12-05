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На українських АЗС дешевшає пальне
13:25 04.12.2023 |
Протягом вихідних (1-4 грудня) середня роздрібна ціна на бензин А-95 в Україні зменшилась на 26 коп./л, до 54,07 грн/л, на А-95+ — на 45 коп./л, до 57,12 грн/л, на дизпальне — на 25 коп./л, до 54,03 грн/л.
Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».
У мережах ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн/л, до 56,99 грн/л. Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості й дизпального у цих мережах також знизилася на 1 грн/л, до 58,99 грн/л і 55,99 грн/л відповідно.
На 1,2 грн/л усі види пального здешевшали на станціях столичної мережі АЗС KLO: бензин А-95 — до 53,19 грн/л, А-95+ — до 54,59 грн/л, ДП — до 53,09 грн/л.
На 1-2,8 грн/л ціни на пальне знизили мережі Ovis, VostokGaz, Neftek та інші (див. табл.).
Як раніше повідомляв enkorr, ціни на пальне зменшувалися упродовж листопада на тлі достатньої кількості пропозицій у гурті й відносно стабільних європейських котирувань.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 1 по 4 грудня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
56,99
|
-1,00
|
58,99
|
-1,00
|
55,99
|
-1,00
|
WOG
|
56,99
|
-1,00
|
58,99
|
-1,00
|
55,99
|
-1,00
|
Авіас
|
53,50
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
Укрнафта
|
51,90
|
0,00
|
53,90
|
0,00
|
52,90
|
0,00
|
UPG
|
53,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
52,90
|
0,00
|
AMIC
|
54,29
|
0,00
|
55,74
|
0,00
|
54,31
|
0,00
|
Shell
|
56,79
|
0,00
|
59,89
|
0,00
|
56,49
|
0,00
|
SOCAR
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
51,56
|
0,00
|
51,32
|
0,00
|
KLO
|
53,19
|
-1,20
|
54,59
|
-1,20
|
53,09
|
-1,20
|
U.GO
|
52,37
|
0,00
|
52,23
|
0,00
|
Автотранс
|
53,98
|
0,00
|
53,98
|
0,00
|
BVS
|
53,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
Chipo
|
52,17
|
0,00
|
52,20
|
0,00
|
Авантаж 7
|
49,95
|
0,00
|
50,55
|
0,00
|
Prime
|
52,50
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
53,00
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
Рур груп
|
54,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Mango
|
52,29
|
0,00
|
53,29
|
0,00
|
Ovis
|
53,90
|
-1,09
|
57,99
|
0,00
|
53,99
|
-1,50
|
VST
|
53,50
|
0,00
|
52,40
|
0,00
|
Marshal
|
53,00
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
Маркет
|
50,49
|
0,00
|
50,49
|
0,00
|
Олас
|
51,99
|
0,00
|
52,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
50,49
|
-2,00
|
50,99
|
-1,50
|
Neftek
|
55,99
|
-1,00
|
58,49
|
-1,50
|
55,99
|
-1,00
|
Кворум
|
51,98
|
0,00
|
51,98
|
0,00
|
ZOG
|
54,00
|
-1,00
|
54,00
|
-1,00
|
Катрал
|
52,99
|
-2,00
|
51,99
|
-2,80
|
Green Wave
|
53,50
|
0,00
|
52,80
|
0,00
|
RLS
|
51,90
|
0,00
|
53,40
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
Фактор
|
50,50
|
0,00
|
49,00
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
54,07
|
-0,26
|
57,12
|
-0,45
|
54,03
|
-0,25
|
|
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