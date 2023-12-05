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АНАЛІТИКА

На українських АЗС дешевшає пальне

 

Протягом вихідних (1-4 грудня) середня роздрібна ціна на бензин А-95 в Україні зменшилась на 26 коп./л, до 54,07 грн/л, на А-95+ — на 45 коп./л, до 57,12 грн/л, на дизпальне — на 25 коп./л, до 54,03 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

У мережах ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн/л, до 56,99 грн/л. Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості й дизпального у цих мережах також знизилася на 1 грн/л, до 58,99 грн/л і 55,99 грн/л відповідно.

На 1,2 грн/л усі види пального здешевшали на станціях столичної мережі АЗС KLO: бензин А-95 — до 53,19 грн/л, А-95+ — до 54,59 грн/л, ДП — до 53,09 грн/л.

На 1-2,8 грн/л ціни на пальне знизили мережі Ovis, VostokGaz, Neftek та інші (див. табл.).

Як раніше повідомляв enkorr, ціни на пальне зменшувалися упродовж листопада на тлі достатньої кількості пропозицій у гурті й відносно стабільних європейських котирувань.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 1 по 4 грудня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

56,99

-1,00

58,99

-1,00

55,99

-1,00

WOG

56,99

-1,00

58,99

-1,00

55,99

-1,00

Авіас

53,50

0,00

54,00

0,00

53,50

0,00

Укрнафта

51,90

0,00

53,90

0,00

52,90

0,00

UPG

53,90

0,00

55,90

0,00

52,90

0,00

AMIC

54,29

0,00

55,74

0,00

54,31

0,00

Shell

56,79

0,00

59,89

0,00

56,49

0,00

SOCAR

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

БРСМ-Нафта

51,56

0,00

    

51,32

0,00

KLO

53,19

-1,20

54,59

-1,20

53,09

-1,20

U.GO

52,37

0,00

    

52,23

0,00

Автотранс

53,98

0,00

    

53,98

0,00

BVS

53,99

0,00

55,99

0,00

53,99

0,00

Chipo

52,17

0,00

    

52,20

0,00

Авантаж 7

49,95

0,00

    

50,55

0,00

Prime

52,50

0,00

    

52,00

0,00

Укр-Петроль

53,00

0,00

    

53,00

0,00

Рур груп

54,99

0,00

    

54,99

0,00

Mango

52,29

0,00

    

53,29

0,00

Ovis

53,90

-1,09

57,99

0,00

53,99

-1,50

VST

53,50

0,00

    

52,40

0,00

Marshal

53,00

0,00

    

53,00

0,00

Маркет

50,49

0,00

    

50,49

0,00

Олас

51,99

0,00

    

52,50

0,00

VostokGaz

50,49

-2,00

    

50,99

-1,50

Neftek

55,99

-1,00

58,49

-1,50

55,99

-1,00

Кворум

51,98

0,00

    

51,98

0,00

ZOG

54,00

-1,00

    

54,00

-1,00

Катрал

52,99

-2,00

    

51,99

-2,80

Green Wave

53,50

0,00

    

52,80

0,00

RLS

51,90

0,00

53,40

0,00

51,00

0,00

Фактор

50,50

0,00

    

49,00

0,00

Середня ціна в Україні

54,07

-0,26

57,12

-0,45

54,03

-0,25
За матеріалами: EnKorr
 

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