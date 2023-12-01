Протягом листопада середня вартість газу в роздробі зросла на 30%, до 36,74 грн/л

Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше здорожчав газ у мережі «Авіас», додавши в ціні 11,44 грн/л (39,96 грн/л), найменше зростання зафіксовано в полтавських мережах «Автотранс» і BVS - на 5 грн/л (32,98 грн/л і 32,99 грн/л відповідно).

Наразі вартість палива в мережі «Привату» найбільша в країні. Як раніше повідомляв enkorr, у другій половині листопада в мережі суттєво погіршилася ситуація з постачанням газу. Такий рівень ціни на стелі збільшив відтік власників ГБО, що дало змогу мережі, на тлі проблем із постачанням ресурсу, виконувати свої зобов'язання перед корпоративними клієнтами. «Газ на АЗК є, але за такою ціною, що туди не їздять заправлятись», - прокоментував ситуацію конкурент компанії з Дніпропетровської області.

У національних мережах ціна збільшилась на 8,37 грн/л, до 36,65 грн/л. LPG на АЗК ОККО і WOG здорожчав на 7,65 грн/л і 7,63 грн/л, до 36,64 грн/л і 36,61 грн/л відповідно. На АЗК мережі SOCAR цей вид пального здорожчав на 7,75 грн/л - до 36,74 грн/л.

У державній мережі «Укрнафта» газ додав у ціні 9 грн/л (35,90 грн/л). А ось на АЗК AMIC пропан-бутанове пальне здорожчало на 8,49 грн/л, до 36,78 грн/л.

У мережах дискаунт-сегменту середня вартість автогазу збільшилась на 8,05 грн/л, до 36,01 грн/л. Наприклад, на АЗК «БРСМ-Нафта» середня ціна за місяць зросла на 7,75 грн/л, до 35,15 грн/л, на «Авантаж 7» - на 8 грн/л, до 34,45 грн/л.

Представник середнього цінового сегменту - столична мережа АЗК KLO - за цей період додала на стелу 8,10 грн/л, і тепер автогаз у цій мережі коштує 36,49 грн/л. В інших мережах цінники на стелі додали 7,50-9,00 грн/л (див. табл.).



