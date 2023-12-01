Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Протягом листопада середня вартість газу в роздробі зросла на 30%, до 36,74 грн/л

 

Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше здорожчав газ у мережі «Авіас», додавши в ціні 11,44 грн/л (39,96 грн/л), найменше зростання зафіксовано в полтавських мережах «Автотранс» і BVS - на 5 грн/л (32,98 грн/л і 32,99 грн/л відповідно).

Наразі вартість палива в мережі «Привату» найбільша в країні. Як раніше повідомляв enkorr, у другій половині листопада в мережі суттєво погіршилася ситуація з постачанням газу. Такий рівень ціни на стелі збільшив відтік власників ГБО, що дало змогу мережі, на тлі проблем із постачанням ресурсу, виконувати свої зобов'язання перед корпоративними клієнтами. «Газ на АЗК є, але за такою ціною, що туди не їздять заправлятись», - прокоментував ситуацію конкурент компанії з Дніпропетровської області.

У національних мережах ціна збільшилась на 8,37 грн/л, до 36,65 грн/л. LPG на АЗК ОККО і WOG здорожчав на 7,65 грн/л і 7,63 грн/л, до 36,64 грн/л і 36,61 грн/л відповідно. На АЗК мережі SOCAR цей вид пального здорожчав на 7,75 грн/л - до 36,74 грн/л.

У державній мережі «Укрнафта» газ додав у ціні 9 грн/л (35,90 грн/л). А ось на АЗК AMIC пропан-бутанове пальне здорожчало на 8,49 грн/л, до 36,78 грн/л.

У мережах дискаунт-сегменту середня вартість автогазу збільшилась на 8,05 грн/л, до 36,01 грн/л. Наприклад, на АЗК «БРСМ-Нафта» середня ціна за місяць зросла на 7,75 грн/л, до 35,15 грн/л, на «Авантаж 7» - на 8 грн/л, до 34,45 грн/л.

Представник середнього цінового сегменту - столична мережа АЗК KLO - за цей період додала на стелу 8,10 грн/л, і тепер автогаз у цій мережі коштує 36,49 грн/л. В інших мережах цінники на стелі додали 7,50-9,00 грн/л (див. табл.).


Компанія

LPG

30.11.2023

31.10.2023

Зм.

ОККО

36,64

28,99

+7,65

WOG

36,61

28,98

+7,63

Авіас

39,96

28,51

+11,44

Укрнафта

35,90

26,90

+9,00

UPG

35,90

28,38

+7,57

AMIC

36,78

28,29

+8,49

Shell

37,34

28,23

+9,11

SOCAR

36,74

28,99

+7,75

БРСМ-Нафта

35,15

27,40

+7,75

KLO

36,49

28,39

+8,10

U.GO

36,36

28,28

+8,08

Автотранс

32,98

27,98

+5,00

BVS

32,99

27,99

+5,00

Авантаж 7

34,45

26,45

+8,00

Ovis

36,99

28,69

+8,30

VST

36,90

27,90

+9,00

Marshal

36,00

27,70

+8,30

ZOG

36,00

28,30

+7,70

VostokGaz

36,19

27,99

+8,20

RLS

35,60

27,40

+8,20

Кворум

35,98

27,08

+8,90

Катрал

35,77

27,97

+7,80

Neftek

37,99

28,99

+9,00

Середні ціни в Україні

36,74

28,19

+8,55

 
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,4606
  0,1071
 0,29
EUR
 1
 39,6582
  0,0653
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8600  0,26 0,69 37,5836  0,08 0,20
EUR 40,0020  0,40 0,99 40,9516  0,25 0,61

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4525  0,11 0,30 36,4700  0,10 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес