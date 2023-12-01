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Нафта вийшла в плюс, Brent - $81,1 за барель
14:58 01.12.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок перейшли до зростання вдень у п'ятницю на тлі ослаблення долара США.
Ціна лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:40 EET становить $81,1 за барель, що на 24 центи (0,3%) вище за показник на закриття попередньої сесії.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на 29 центів (0,38%) і становили $76,25 за барель.
Індекс DXY, що відображає вартість долара США щодо шести основних світових валют, знижується на 0,1%, що підвищує привабливість сировинних товарів, які котируються в американській валюті.
Інвестори також оцінюють підсумки зустрічі міністрів країн ОПЕК+, що відбулася напередодні, що не змінювала офіційні квоти на видобуток.
При цьому окремі країни групи добровільно скоротять виробництво на 2,2 млн барелів на добу в першому кварталі 2024 року. Саудівська Аравія знизить видобуток на 1 млн б/д, Ірак - на 223 тис. б/д, ОАЕ - на 163 тис. б/д, Кувейт - на 135 тис. б/д, Казахстан - на 82 тис. б/д, Алжир - на 51 тис. б/д, Оман - на 42 тис. б/д.
Росія продовжить і поглибить свої чинні обмеження на експорт. До кінця 2023 року діє обмеження в 300 тис. б/д на експорт нафти і нафтопродуктів порівняно з травнем-червнем 2023 року. Влада РФ оголосила, що країна збільшить це скорочення ще на 200 тис. б/д - до 500 тис. б/д і продовжить його на I квартал 2024 року, водночас на 300 тис. б/д буде знижено постачання нафти, на 200 тис. б/д - нафтопродуктів.
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