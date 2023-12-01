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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту падають шостий тиждень поспіль, оскільки скорочення ОПЕК+ не вражає

 

Ціни на нафту продовжили зниження в п'ятницю і, схоже, знижуватимуться шостий тиждень поспіль, оскільки добровільне зменшення видобутку нафти, узгоджене виробниками ОПЕК+, не виправдало очікувань ринку.

Лютневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:45 EET впали на 39 центів, або 0,5%, до $80,47 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 23 центи, або 0,3%, до $75,73.

Ціни на Brent торгувалися на рівнях нижче закриття минулого тижня, але WTI компенсувала деякі втрати і торгувалася трохи вище за рівень минулої п'ятниці.

ОПЕК+, яка перекачує понад 40% світової нафти, зосереджує зусилля на скороченні видобутку, оскільки наприкінці вересня ціни впали приблизно з 98 доларів на тлі побоювань щодо слабкішого економічного зростання у 2024 році та очікувань надлишку пропозиції.

Саудівська Аравія, Росія та інші члени ОПЕК+ погодилися добровільно скоротити видобуток на 900 000 барелів на добу на додаток до вже зменшеного на 1,3 мільйона барелів на добу видобутку, що вже існує. Раніше делегати обговорювали нові обмеження видобутку на рівні 2 мільйонів барелів на добу.

Goldman Sachs заявив, що його грудневий прогноз щодо нафти Brent «помірковано відхилений» у бік зниження раніше оціненого діапазону, назвавши дії виробників нафти «тимчасовою реакцією» та «важко реалізованими».

"Ринок почав враховувати велику ймовірність додаткових скорочень, включаючи потенційне більш тривале та офіційне недобровільне скорочення", - йдеться у повідомленні Goldman у п'ятницю, але зберіг прогноз цін на 2024 рік через очікуване уповільнення темпів зростання пропозиції у США та низьку пропозицію ОПЕК.

Саудівська Аравія, Росія, ОАЕ, Ірак, Кувейт, Казахстан та Алжир були серед виробників, які заявили, що скорочення видобутку, яке загалом склало 2,2 млн барелів на добу, поступово згортатиметься після першого кварталу, якщо дозволять ринкові умови.

Крім того, Бразилія заявила у четвер, що приєднається до ОПЕК+ наступного року, хоча такий крок не зобов'яже найбільшу країну Південної Америки скорочувати видобуток.
За матеріалами: investing.com
 

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