Нафта активно дорожчає, Brent близько $84 за барель

Ціни на нафту еталонних марок активно підвищуються вдень у четвер, трейдери очікують підсумків міністерської зустрічі ОПЕК+.

Ф'ючерси на Brent на січень на лондонській біржі ICE Futures до 13:12 EET подорожчали на $0,96 (1,16%) - до $84,06 за барель. Термін їхнього обігу завершується із закриттям ринку в четвер. Лютневі ф'ючерси, що торгуються активніше, зростають у ціні на $1,02 (1,23%), до $83,9 за барель.

Котирування січневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $1,15 (1,48) - до $79,01 за барель.

Напередодні Brent завершила торги на максимумі з 6 листопада, WTI - на піковій позначці з 14 листопада на новинах про сильний шторм у Чорному морі, який перешкоджає поставкам.

Тим часом комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня збільшилися на 1,609 млн барелів, йдеться в опублікованій у середу щотижневій доповіді міністерства енергетики країни. Це стало несподіванкою для аналітиків, які прогнозували в середньому скорочення на 933 тис. барелів, за даними Trading Economics.

У центрі уваги ринку залишається онлайн-зустріч міністрів ОПЕК+, що триває у четвер в онлайн-режимі. На зустрічі, як очікується, обговорюватимуть питання продовження обмежень на нафтовидобуток, що спливають наприкінці року, а також збільшення чинних скорочень видобутку на 1 млн барелів на добу або більше.

"Думаю, вони дійдуть згоди, - сказала глава відділу досліджень у консалтинговій компанії Energy Aspects Амріта Сен. - Група відчуває великий тиск, тому що ціни сильно знизилися, плюс є побоювання з приводу світової економіки".