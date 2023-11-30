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Пальне на АЗС у листопаді здешевшало на 1 грн/л
12:59 30.11.2023 |
За місяць (31 жовтня-30 листопада) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зменшилася на 1,16 грн/л і склала 54,36 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 0,79 грн/л - до 57,57 грн/л, а дизельне пальне - на 1,37 грн/л, до 54,30 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Слід зауважити, значне зниження цін на пальне фіксувалося 24-27 листопада завдяки акційним пропозиціям мереж, які були приурочені «чорній» п'ятниці.
Проте за місяць на станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здешевшали на 2 грн/л: бензин А-95 - до 51,90 грн/л, бензин А-95+ - до 53,90 грн/л, ДП - до 52,90 грн/л.
На ОККО і WOG дизельне пальне здешевшало на 1 грн/л, до 56,99 грн/л.
Бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG за місяць здешевшали на 1 грн/л, до 53,90 і 55,90 грн/л відповідно, дизпальне - на 2 грн/л, до 52,90 грн/л.
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, знизила ціни на бензини на 2,5 грн/л, на ДП - 1,5 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здешевшали до 53,50 грн/л, А-95+ - до 54,00 грн/л, дизельне пальне - до 53,50 грн/л.
Мережі AMIC, Shell, SOCAR, «Авантаж 7», Prime, «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп», Marshal та інші знизили ціни на пальне в межах 0,5-2,5 грн/л (див. табл.).
Як раніше повідомляв enkorr, ціни на пальне зменшувалися упродовж місяця на тлі достатньої кількості пропозицій у гурті і відносно стабільних європейських котируваннях.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 31 жовтня по 30 листопада 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
56,99
|
-1,00
|
WOG
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
56,99
|
-1,00
|
Авіас
|
53,50
|
-2,50
|
54,00
|
-2,50
|
53,50
|
-1,50
|
Укрнафта
|
51,90
|
-2,00
|
53,90
|
-2,00
|
52,90
|
-2,00
|
UPG
|
53,90
|
-1,00
|
55,90
|
-1,00
|
52,90
|
-2,00
|
AMIC
|
54,29
|
-1,65
|
55,74
|
-1,50
|
54,31
|
-1,92
|
Shell
|
56,79
|
-1,00
|
59,89
|
0,00
|
56,49
|
-1,30
|
SOCAR
|
57,99
|
-2,00
|
59,99
|
-2,00
|
57,99
|
-2,00
|
БРСМ-Нафта
|
51,60
|
-1,14
|
51,44
|
-1,78
|
KLO
|
54,39
|
-1,90
|
55,79
|
-2,70
|
54,29
|
-1,50
|
U.GO
|
52,37
|
-2,14
|
52,23
|
-2,21
|
Автотранс
|
53,98
|
-2,00
|
53,98
|
-2,00
|
BVS
|
53,99
|
-2,00
|
55,99
|
-2,00
|
53,99
|
-2,00
|
Chipo
|
52,17
|
-1,92
|
52,20
|
-2,12
|
Авантаж 7
|
49,95
|
0,00
|
50,55
|
-1,00
|
Prime
|
52,50
|
-2,00
|
52,00
|
-2,50
|
Укр-Петроль
|
53,00
|
-0,50
|
53,00
|
-0,50
|
Рур груп
|
54,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Mango
|
52,29
|
-2,00
|
53,29
|
-0,80
|
Ovis
|
54,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
VST
|
53,50
|
-1,30
|
52,40
|
-1,80
|
Marshal
|
53,90
|
-0,50
|
53,50
|
-0,90
|
Маркет
|
50,49
|
-0,70
|
50,49
|
-0,90
|
Олас
|
51,99
|
-1,51
|
52,50
|
-1,00
|
VostokGaz
|
52,49
|
-1,90
|
52,49
|
-1,90
|
Neftek
|
56,99
|
-1,00
|
59,99
|
0,00
|
56,99
|
-1,00
|
Кворум
|
51,98
|
-2,50
|
51,98
|
-2,00
|
ZOG
|
55,00
|
0,00
|
55,00
|
-1,00
|
Катрал
|
54,99
|
-1,00
|
54,79
|
-1,00
|
Green Wave
|
53,50
|
-2,00
|
52,80
|
-2,00
|
RLS
|
51,90
|
-2,00
|
53,40
|
-2,60
|
51,00
|
-2,90
|
Фактор
|
50,50
|
-1,00
|
49,00
|
-2,50
|
Середня ціна в Україні
|
54,36
|
-1,16
|
57,57
|
-0,79
|
54,30
|
-1,37
|
|
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