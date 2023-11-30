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АНАЛІТИКА

Пальне на АЗС у листопаді здешевшало на 1 грн/л

Пальне на АЗС у листопаді здешевшало на 1 грн/л

 

За місяць (31 жовтня-30 листопада) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зменшилася на 1,16 грн/л і склала 54,36 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 0,79 грн/л - до 57,57 грн/л, а дизельне пальне - на 1,37 грн/л, до 54,30 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Слід зауважити, значне зниження цін на пальне фіксувалося 24-27 листопада завдяки акційним пропозиціям мереж, які були приурочені «чорній» п'ятниці.

Проте за місяць на станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здешевшали на 2 грн/л: бензин А-95 - до 51,90 грн/л, бензин А-95+ - до 53,90 грн/л, ДП - до 52,90 грн/л.

На ОККО і WOG дизельне пальне здешевшало на 1 грн/л, до 56,99 грн/л.

Бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG за місяць здешевшали на 1 грн/л, до 53,90 і 55,90 грн/л відповідно, дизпальне - на 2 грн/л, до 52,90 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, знизила ціни на бензини на 2,5 грн/л, на ДП - 1,5 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здешевшали до 53,50 грн/л, А-95+ - до 54,00 грн/л, дизельне пальне - до 53,50 грн/л.

Мережі AMIC, Shell, SOCAR, «Авантаж 7», Prime, «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп», Marshal та інші знизили ціни на пальне в межах 0,5-2,5 грн/л (див. табл.).

Як раніше повідомляв enkorr, ціни на пальне зменшувалися упродовж місяця на тлі достатньої кількості пропозицій у гурті і відносно стабільних європейських котируваннях.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 31 жовтня по 30 листопада 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

57,99

0,00

59,99

0,00

56,99

-1,00

WOG

57,99

0,00

59,99

0,00

56,99

-1,00

Авіас

53,50

-2,50

54,00

-2,50

53,50

-1,50

Укрнафта

51,90

-2,00

53,90

-2,00

52,90

-2,00

UPG

53,90

-1,00

55,90

-1,00

52,90

-2,00

AMIC

54,29

-1,65

55,74

-1,50

54,31

-1,92

Shell

56,79

-1,00

59,89

0,00

56,49

-1,30

SOCAR

57,99

-2,00

59,99

-2,00

57,99

-2,00

БРСМ-Нафта

51,60

-1,14

    

51,44

-1,78

KLO

54,39

-1,90

55,79

-2,70

54,29

-1,50

U.GO

52,37

-2,14

    

52,23

-2,21

Автотранс

53,98

-2,00

    

53,98

-2,00

BVS

53,99

-2,00

55,99

-2,00

53,99

-2,00

Chipo

52,17

-1,92

    

52,20

-2,12

Авантаж 7

49,95

0,00

    

50,55

-1,00

Prime

52,50

-2,00

    

52,00

-2,50

Укр-Петроль

53,00

-0,50

    

53,00

-0,50

Рур груп

54,99

0,00

    

54,99

0,00

Mango

52,29

-2,00

    

53,29

-0,80

Ovis

54,99

0,00

57,99

0,00

55,49

0,00

VST

53,50

-1,30

    

52,40

-1,80

Marshal

53,90

-0,50

    

53,50

-0,90

Маркет

50,49

-0,70

    

50,49

-0,90

Олас

51,99

-1,51

    

52,50

-1,00

VostokGaz

52,49

-1,90

    

52,49

-1,90

Neftek

56,99

-1,00

59,99

0,00

56,99

-1,00

Кворум

51,98

-2,50

    

51,98

-2,00

ZOG

55,00

0,00

    

55,00

-1,00

Катрал

54,99

-1,00

    

54,79

-1,00

Green Wave

53,50

-2,00

    

52,80

-2,00

RLS

51,90

-2,00

53,40

-2,60

51,00

-2,90

Фактор

50,50

-1,00

    

49,00

-2,50

Середня ціна в Україні

54,36

-1,16

57,57

-0,79

54,30

-1,37
За матеріалами: EnKorr
 

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