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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта стабільна, ринок очікує на зустріч ОПЕК+ і оцінює слабкі показники попиту

 

У четвер ціни на нафту практично не змінилися, оскільки інвестори зберігали обережність напередодні очікуваного скорочення видобутку групою ОПЕК+, а слабкіші, ніж очікувалося, дані промислового виробництва Китаю підкреслили уповільнення зростання другої за величиною економіки світу.

Ф'ючерси на нафту Brent о 06:45 EET впали на 15 центів, або 0,2%, до $82,95 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 12 центів, або 0,2%, до $77, 98 за барель.

Нафтові ринки на попередній сесії знайшли підтримку з надією на ту чи іншу резолюцію щодо підтримки цін з боку групи ОПЕК+, до якої входять Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію.

Члени ОПЕК+ мають провести політичне засідання у четвер. Переговори напередодні зустрічі були зосереджені на додаткових скороченнях видобутку, хоча деталі ще не були погоджені, повідомили джерела, близькі до групи.

"Зворотний відлік до майбутньої зустрічі ОПЕК+ зараз триває, і це було в центрі уваги цін на нафту, оскільки учасники ринку поки що ігнорують будь-які ведмежі новини", - сказав Йіп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

«Зважаючи на дані EIA, ми спостерігаємо більше, ніж очікувалося, зростання запасів сирої нафти, а також несподіване зниження показників індексу ділової активності в Китаї», - Додав Так.

Виробнича активність Китаю в листопаді скорочувалася другий місяць поспіль, причому швидшими темпами, ніж очікувалося, як показало офіційне опитування підприємств у четвер, припускаючи, що необхідні додаткові заходи політичної підтримки, щоб допомогти підтримати економічне зростання найбільшого у світі імпортера нафти.

Офіційний індекс менеджерів із закупівель (PMI) впав до 49,4 у листопаді з 49,5 у жовтні, залишаючись нижчим за рівень у 50 пунктів, що відокремлює спад від зростання. Аналітики, опитані Reuters, чекали на значення 49,7.

Тим часом Управління енергетичної інформації США в середу повідомило про несподіване зростання запасів сирої нафти та дистилятного палива в США минулого тижня, що вказує на слабкий попит. Запаси бензину також зросли більше, ніж очікувалося, свідчать дані.

"Ринок проігнорував дещо ведмежий звіт EIA про запаси", - заявили аналітики ING, додавши, що вся увага прикута до зустрічі ОПЕК+.

"Невизначеності на зустрічі додається те, що досі неясно, чи вдалося групі вирішити розбіжності щодо виробничих цілей в Анголі та Нігерії наступного року", - заявили аналітики.

Африканські члени групи виробників ОПЕК+ Ангола та Нігерія прагнуть збільшення видобутку нафти, повідомили Reuters офіційні особи.
За матеріалами: investing.com
 

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