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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зростання, Brent близько $82,5 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок перейшли до активного зростання вдень у середу в очікуванні зустрічі міністрів країн ОПЕК+.

Січневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:12 EET подорожчали на $0,86 (1,05%) - до $82,54 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час підвищилися на $0,92 (1,2%) - до $77,33 за барель.

Напередодні Brent і WTI подорожчали на 2,1%, причому ціна WTI зросла вперше за п'ять сесій.

Зустріч міністрів країн ОПЕК+ відбудеться 30 листопада в онлайн-форматі, хоча спочатку передбачалося провести засідання очно у Відні 26 листопада. Учасники зустрічі мають залагодити протиріччя всередині групи, оскільки деякі африканські країни хочуть збільшити нафтовидобуток.

"Загальне зростання апетиту до ризику допомогло цінам на нафту зрости, - зазначив засновник консалтингової компанії Oilytics Кешав Лохія. - Але загалом обстановка на нафтових ринках спокійна в очікуванні рішення ОПЕК".

Крім того, інвестори оцінюють сигнали про зміну запасів енергоносіїв у США. За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), минулого тижня резерви нафти в Штатах знизилися на 817 тис. барелів.

Офіційні відомості Міненерго США буде оприлюднено о 17:30 кч у середу. Опитані Trading Economics аналітики в середньому очікують, що ці дані вкажуть на скорочення запасів нафти на 933 тис. барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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