Фінансові новини
- |
- 29.11.23
- |
- 18:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта перейшла до зростання, Brent близько $82,5 за барель
13:56 29.11.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок перейшли до активного зростання вдень у середу в очікуванні зустрічі міністрів країн ОПЕК+.
Січневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:12 EET подорожчали на $0,86 (1,05%) - до $82,54 за барель.
Котирування ф'ючерсів на WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час підвищилися на $0,92 (1,2%) - до $77,33 за барель.
Напередодні Brent і WTI подорожчали на 2,1%, причому ціна WTI зросла вперше за п'ять сесій.
Зустріч міністрів країн ОПЕК+ відбудеться 30 листопада в онлайн-форматі, хоча спочатку передбачалося провести засідання очно у Відні 26 листопада. Учасники зустрічі мають залагодити протиріччя всередині групи, оскільки деякі африканські країни хочуть збільшити нафтовидобуток.
"Загальне зростання апетиту до ризику допомогло цінам на нафту зрости, - зазначив засновник консалтингової компанії Oilytics Кешав Лохія. - Але загалом обстановка на нафтових ринках спокійна в очікуванні рішення ОПЕК".
Крім того, інвестори оцінюють сигнали про зміну запасів енергоносіїв у США. За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), минулого тижня резерви нафти в Штатах знизилися на 817 тис. барелів.
Офіційні відомості Міненерго США буде оприлюднено о 17:30 кч у середу. Опитані Trading Economics аналітики в середньому очікують, що ці дані вкажуть на скорочення запасів нафти на 933 тис. барелів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Журнал Economist випустив нову статтю про нібито внутрішнє протистояння між політичним і військовим керівництвом України
ТОП-НОВИНИ
|ЄС очікує виконання умов щодо САП і добору суддів для виділення Україні EUR1,5 млрд макрофінтраншу в грудні
|Україна погодила з Альянсом новий план реформ – Річну національну програму
|Коломойський виграв апеляцію в Антикорсуді: арешту активів не буде, справу можуть закрити
|Рада ЄС ухвалила рішення надати додатково EUR194 на навчання українських військових
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Ощадбанк видаватиме аграріям кредити на розмінування полів
У РУБРИЦІ
|Речі які реально допомагають девелоперам продавати квартири в новобудовах – експертна думка
|ЄС очікує виконання умов щодо САП і добору суддів для виділення Україні EUR1,5 млрд макрофінтраншу в грудні
|Нафта перейшла до зростання, Brent близько $82,5 за барель
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.11.23
|Мінекономіки поділилось пріоритетними цілями реформ держпідприємств на 2024 рік
|За 15 років українські ІТ-компанії змогли залучили інвестицій на майже $3,7 мільярда, – дослідження
|Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій задля перемоги й економічного зростання
Бізнес
|Huawei Technologies уклала довгострокову угоду про перехресне ліцензування з Sharp
|Літаючі таксі Lilium отримали «ліцензію на експлуатацію» ЄС
|Інвестори Tesla звертаються до ради директорів щодо приборкання Ілона Маска
|Засновник Alibaba Джек Ма відкриває новий бізнес
|18 країн підписали угоду про захист ШІ від шахрайства
|Nvidia відклала випуск адаптованих під експортні обмеження ШІ-чипів для Китаю
|Toyota презентувала кросовер Crown Signia