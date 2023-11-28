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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $80,74 за барель

 

Підйом цін на нафту посилився вдень у вівторок.

Січневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:20 EET подорожчали на $0,76 (0,95%) - до $80,74 за барель. Котирування січневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $0,75 (1%) - до $75,61 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 0,7%, WTI - на 0,9%.

Уся увага ринку спрямована на зустріч міністрів країн ОПЕК+, що відбудеться 30 листопада замість 26 листопада. За повідомленнями ЗМІ, Саудівська Аравія закликає інших учасників знизити нафтовидобуток для підтримки ринку.

"Цього тижня не можна уникнути розмов про ОПЕК, - зазначив аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга. - Якщо не трапиться неприємного сюрпризу, нещодавнє зниження цін на нафту можна розглядати як можливість для купівлі, особливо якщо вдасться домовитися про нові зниження видобутку".

Країни ОПЕК+, найімовірніше, продовжать наявні обмеження на нафтовидобуток із мінімальними змінами до кінця першого кварталу 2024 року, вважають аналітики Citi. Імовірність збереження видобутку на колишньому рівні вони оцінюють у 60-70%, більш масштабних скорочень поставок палива - приблизно у 20%, збільшення видобутку - у 10-20%.

На їхню думку, ціна нафти марки Brent у найближчі 6-12 місяців становитиме близько $72 за барель.

Тим часом хедж-фонди очікають зустрічі ОПЕК+ із побоюванням: минулого тижня вони скоротили загальний обсяг довгих позицій у ф'ючерсах на Brent і WTI до мінімуму з кінця червня, за даними ICE Futures Europe і Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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