Ціни на нафту зростають на тлі слабкого долара та очікувань скорочення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту трохи зросли у вівторок через слабкий долар і очікування того, що група виробників ОПЕК+ поглибить і продовжить скорочення видобутку через побоювання, що попит залишиться млявим.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:10 EET зросли на 11 центів, або 0,1%, до $80,09 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалися на 4 центи вище, а також на 0,1%, до $74,90 за барель.

Обидва еталонні індекси дещо знизилися після різкого зростання на початку азіатських торгів.

ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників, включаючи Росію, проведе 30 листопада онлайн-зустріч міністрів, щоб обговорити плани видобутку на 2024 рік.

Зустріч відбувається на тлі різкого падіння нафтових цін через побоювання, що ринок перенасичений, незважаючи на скорочення видобутку ОПЕК+. Ціни на нафту Brent впали більш ніж на 18%, а на WTI - більш ніж на 21% із максимумів кінця вересня. Високий видобуток у країнах, що не входять до ОПЕК, таких як США, посилив тиск на ціни.

ОПЕК+ викликала падіння цін на нафту минулого тижня, відклавши зустріч, щоб згладити розбіжності щодо цілей видобутку для африканських виробників. Але вона просунулась до компромісу, повідомили агентству Reuters у п'ятницю чотири джерела в ОПЕК+, що потенційно допоможе фактичному лідеру Саудівської Аравії знайти консенсус щодо необхідності поглиблення скорочення видобутку.

На думку аналітиків, зниження цін може позбавити Ер-Ріяд будь-якого тиску з боку США з метою обмежити скорочення виробництва.

«Саудівська Аравія може тішитися тому, що ціни на бензин у США падали 60 днів поспіль. Це може пом'якшити опір США будь-яким крокам щодо посилення ринків нафти та підтримки цін», - йдеться у повідомленні ANZ Research у вівторок.

Падіння долара США до найнижчого рівня за три місяці має підтримати попит із боку країн, які платять за нафту в інших валютах.