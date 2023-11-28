Фінансові новини
- |
- 28.11.23
- |
- 09:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту зростають на тлі слабкого долара та очікувань скорочення видобутку ОПЕК+
08:51 28.11.2023 |
Ціни на нафту трохи зросли у вівторок через слабкий долар і очікування того, що група виробників ОПЕК+ поглибить і продовжить скорочення видобутку через побоювання, що попит залишиться млявим.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:10 EET зросли на 11 центів, або 0,1%, до $80,09 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалися на 4 центи вище, а також на 0,1%, до $74,90 за барель.
Обидва еталонні індекси дещо знизилися після різкого зростання на початку азіатських торгів.
ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників, включаючи Росію, проведе 30 листопада онлайн-зустріч міністрів, щоб обговорити плани видобутку на 2024 рік.
Зустріч відбувається на тлі різкого падіння нафтових цін через побоювання, що ринок перенасичений, незважаючи на скорочення видобутку ОПЕК+. Ціни на нафту Brent впали більш ніж на 18%, а на WTI - більш ніж на 21% із максимумів кінця вересня. Високий видобуток у країнах, що не входять до ОПЕК, таких як США, посилив тиск на ціни.
ОПЕК+ викликала падіння цін на нафту минулого тижня, відклавши зустріч, щоб згладити розбіжності щодо цілей видобутку для африканських виробників. Але вона просунулась до компромісу, повідомили агентству Reuters у п'ятницю чотири джерела в ОПЕК+, що потенційно допоможе фактичному лідеру Саудівської Аравії знайти консенсус щодо необхідності поглиблення скорочення видобутку.
На думку аналітиків, зниження цін може позбавити Ер-Ріяд будь-якого тиску з боку США з метою обмежити скорочення виробництва.
«Саудівська Аравія може тішитися тому, що ціни на бензин у США падали 60 днів поспіль. Це може пом'якшити опір США будь-яким крокам щодо посилення ринків нафти та підтримки цін», - йдеться у повідомленні ANZ Research у вівторок.
Падіння долара США до найнижчого рівня за три місяці має підтримати попит із боку країн, які платять за нафту в інших валютах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Слуги народу» та ОПЗЖ хочуть відправити на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про заборону церков, контрольованих із Росії
|В Україні вирішили демобілізувати строковиків, чий термін служби закінчився
|Глава комітету ВР з євроінтеграції заявила про блокування її поїздки на засідання в ЄС
|Спецслужби проти опозиції: як «агент Томек» створив проблему для старої влади Польщі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту зростають на тлі слабкого долара та очікувань скорочення видобутку ОПЕК+
|Споживчі настрої українців у жовтні знизилися до рівня кінця минулого літа - дослідження
|В Україні зафіксовано абсолютний рекорд за кількістю земельних торгів: ціни поповзли донизу
|В управління Нафтогазу перейшли ще три облгази
|Україна і ЄС запроваджують Альтернативні правила походження товарів - митниця
|В Україні стартувала акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні
Бізнес
|Чат-бот Bard навчився дивитися і переказувати відеоролики на YouTube
|Світовий продаж смартфонів зріс у жовтні вперше за два роки - Counterpoint
|Subaru представив нове покоління позашляховика Forester
|Названо найдорожчі бренди світу. Лідер не змінюється вже 11 років!
|Суд Флориди визнав, що в Tesla знали про «зламаний» автопілот, коли постачали електромобілі клієнтам
|Компанія-творець чата GPT раптово звільнила боса, а потім повернула. Що відбувається?
|Галюцинації ШІ загрожують науковій достовірності - дослідження