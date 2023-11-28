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АНАЛІТИКА

Мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизпаливо після «чорної п'ятниціі»

 

У понеділок, 27 листопада, більшість мереж АЗС повернули ціни до рівня 24 листопада, коли до «чорної» п’ятниці вони встановили акційні знижки на пальне протягом трьох днів. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема мережа ОККО підвищила ціни на бензин А-95 на 8 грн/л, до 57,99 грн/л, «п’ятірка» з покращеними показниками якості здорожчала на 5 грн/л, до 59,99 грн/л, дизельне пальне — на 7 грн/л, до 56,99 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» і мережа UPG підвищили ціни на 3,3-4,5 грн/л.

Також із закінченням акційних пропозицій відкоригували ціни у бік збільшення мережі AMIC, KLO, «Авантаж 7», «БРСМ-Нафта», Chipo та інші (див. табл.).

Разом із цим такі мережі як SOCAR, «Автотранс», U.GO і «Укр-Петроль» зменшили ціни на пальне на 0,5-3,4 грн/л.

Як повідомляв enkorr, роздрібні мережі проводили акції «чорної» п’ятниці, які тривали протягом трьох днів.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 24 по 27 листопада 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

57,99

8,00

59,99

5,00

56,99

7,00

WOG

57,99

0,00

59,99

0,00

56,99

0,00

Авіас

53,50

4,50

54,00

0,00

53,50

4,50

Укрнафта

52,90

0,00

54,90

0,00

53,90

0,00

UPG

53,90

4,30

55,90

0,00

52,90

3,30

AMIC

54,34

4,66

55,74

4,45

54,41

4,47

Shell

57,79

0,00

60,49

0,00

56,49

0,00

SOCAR

57,99

-1,00

59,99

-1,00

57,99

-1,00

БРСМ-Нафта

51,63

2,14

    

51,53

2,04

KLO

54,39

4,92

55,79

5,82

54,29

4,32

U.GO

49,80

-3,43

    

49,66

-3,43

Автотранс

53,98

-1,00

    

53,98

-1,00

BVS

53,99

0,00

55,99

0,00

53,99

0,00

Chipo

52,67

2,77

    

52,75

2,85

Авантаж 7

49,95

2,00

    

51,55

2,00

Prime

52,50

0,00

    

52,00

0,00

Укр-Петроль

53,00

-0,50

    

53,00

-1,00

Рур груп

54,99

0,00

    

54,99

0,00

Mango

49,27

0,00

    

51,09

0,00

Ovis

54,99

0,00

57,99

0,00

55,49

0,00

VST

53,50

4,50

    

53,10

4,10

Marshal

53,90

0,00

    

53,50

0,00

Маркет

50,49

1,20

    

50,49

2,20

Олас

52,50

0,00

    

52,99

0,00

VostokGaz

52,49

-1,00

    

52,49

-0,50

Neftek

56,99

-1,00

59,99

0,00

56,99

0,00

Кворум

52,98

4,00

    

52,98

4,00

ZOG

55,00

0,00

    

55,00

0,00

Катрал

54,99

0,00

    

54,79

0,00

Green Wave

54,50

0,00

    

53,80

0,00

RLS

51,90

3,00

53,40

2,40

51,00

2,10

Фактор

50,50

1,50

    

49,00

0,00

Середня ціна в Україні

54,37

2,43

57,80

1,37

54,33

2,09
За матеріалами: EnKorr
 

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