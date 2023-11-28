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Мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизпаливо після «чорної п'ятниціі»
14:36 27.11.2023 |
У понеділок, 27 листопада, більшість мереж АЗС повернули ціни до рівня 24 листопада, коли до «чорної» п’ятниці вони встановили акційні знижки на пальне протягом трьох днів. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема мережа ОККО підвищила ціни на бензин А-95 на 8 грн/л, до 57,99 грн/л, «п’ятірка» з покращеними показниками якості здорожчала на 5 грн/л, до 59,99 грн/л, дизельне пальне — на 7 грн/л, до 56,99 грн/л.
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» і мережа UPG підвищили ціни на 3,3-4,5 грн/л.
Також із закінченням акційних пропозицій відкоригували ціни у бік збільшення мережі AMIC, KLO, «Авантаж 7», «БРСМ-Нафта», Chipo та інші (див. табл.).
Разом із цим такі мережі як SOCAR, «Автотранс», U.GO і «Укр-Петроль» зменшили ціни на пальне на 0,5-3,4 грн/л.
Як повідомляв enkorr, роздрібні мережі проводили акції «чорної» п’ятниці, які тривали протягом трьох днів.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 24 по 27 листопада 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
57,99
|
8,00
|
59,99
|
5,00
|
56,99
|
7,00
|
WOG
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
Авіас
|
53,50
|
4,50
|
54,00
|
0,00
|
53,50
|
4,50
|
Укрнафта
|
52,90
|
0,00
|
54,90
|
0,00
|
53,90
|
0,00
|
UPG
|
53,90
|
4,30
|
55,90
|
0,00
|
52,90
|
3,30
|
AMIC
|
54,34
|
4,66
|
55,74
|
4,45
|
54,41
|
4,47
|
Shell
|
57,79
|
0,00
|
60,49
|
0,00
|
56,49
|
0,00
|
SOCAR
|
57,99
|
-1,00
|
59,99
|
-1,00
|
57,99
|
-1,00
|
БРСМ-Нафта
|
51,63
|
2,14
|
51,53
|
2,04
|
KLO
|
54,39
|
4,92
|
55,79
|
5,82
|
54,29
|
4,32
|
U.GO
|
49,80
|
-3,43
|
49,66
|
-3,43
|
Автотранс
|
53,98
|
-1,00
|
53,98
|
-1,00
|
BVS
|
53,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
Chipo
|
52,67
|
2,77
|
52,75
|
2,85
|
Авантаж 7
|
49,95
|
2,00
|
51,55
|
2,00
|
Prime
|
52,50
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
53,00
|
-0,50
|
53,00
|
-1,00
|
Рур груп
|
54,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Mango
|
49,27
|
0,00
|
51,09
|
0,00
|
Ovis
|
54,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
VST
|
53,50
|
4,50
|
53,10
|
4,10
|
Marshal
|
53,90
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
Маркет
|
50,49
|
1,20
|
50,49
|
2,20
|
Олас
|
52,50
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
VostokGaz
|
52,49
|
-1,00
|
52,49
|
-0,50
|
Neftek
|
56,99
|
-1,00
|
59,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
Кворум
|
52,98
|
4,00
|
52,98
|
4,00
|
ZOG
|
55,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
Катрал
|
54,99
|
0,00
|
54,79
|
0,00
|
Green Wave
|
54,50
|
0,00
|
53,80
|
0,00
|
RLS
|
51,90
|
3,00
|
53,40
|
2,40
|
51,00
|
2,10
|
Фактор
|
50,50
|
1,50
|
49,00
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
54,37
|
2,43
|
57,80
|
1,37
|
54,33
|
2,09
|
|
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