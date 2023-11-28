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Нафта прискорила падіння, Brent подешевшала до $79,3 за барель
13:29 27.11.2023 |
Зниження цін на нафту посилилося вдень у понеділок, інвестори очікують перенесеної зустрічі міністрів країн - членів ОПЕК+.
Січневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 12:42 EET подешевшали на $1,3 (1,61%) - до $79,28 за барель.
Котирування січневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час знизилося на $1,3 (1,72%) - до $74,24 за барель.
За підсумками минулого тижня Brent подешевшала менш ніж на 0,1%, WTI - на 0,7%, причому обидва контракти завершили в мінусі п'ятий тиждень поспіль.
Як повідомлялося, зустріч міністрів ОПЕК+ було перенесено на 30 листопада через розбіжності всередині групи, зокрема бажання Анголи та Нігерії нарощувати видобуток, тоді як Саудівська Аравія продовжує добровільно обмежувати виробництво.
Ринок загалом очікує, що РФ і Саудівська Аравія продовжать дію добровільних обмежень на початок 2024 року, і також не виключає масштабнішого зниження видобутку з боку всієї групи загалом.
"Настрій на ринку залишається негативним, - сказав Воррен Паттерсон з ING Groep NV. - Але є ймовірність, що ОПЕК+ посилить скорочення видобутку, що підтримає ринок до початку 2024 року".
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