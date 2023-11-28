Brent впала до $80 за барель напередодні зустрічі ОПЕК+

Ціни на нафту в понеділок впали, при цьому Brent впала до $80 за барель, оскільки інвестори очікують на зустріч ОПЕК+, яка має відбутися цього тижня, на якій може бути досягнуто згоди про обмеження поставок до 2024 року.

О 04:31 за Гринвічем ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 37 центів, або 0,5%, до $80,21 за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate торгувалися на рівні $75,18 за барель, знизившись на 36 центів, чи 0,5%.

Обидва контракти трохи зросли минулого тижня, це перший щотижневий приріст за п'ять тижнів, який був підтриманий очікуваннями того, що Саудівська Аравія та Росія можуть перенести добровільне скорочення постачання на початок 2024 року, а ОПЕК+ може обговорити плани подальшого скорочення.

Ціни впали в середині минулого тижня після того, як Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники, включаючи Росію, відому як ОПЕК+, відклали міністерську зустріч на 30 листопада, щоб згладити розбіжності щодо виробничих планів для африканських виробників.

З того часу група наблизилася до компромісу, повідомили Reuters у п'ятницю чотири джерела в ОПЕК+.

Аналітики ING заявили, що настрої ринку залишаються негативними з огляду на суперечку всередині ОПЕК+ з приводу квот на видобуток, хоча вони очікують, що Саудівська Аравія наступного року продовжить своє додаткове добровільне скорочення на 1 мільйон барелів на добу.

"Очевидно, що якщо ми цього не побачимо, це чинитиме подальший знижувальний тиск на ринок, враховуючи профіцит у першому кварталі 2024 року", - зазначають аналітики ING.

Напередодні зустрічі ОПЕК+ передбачуваний експорт країн ОПЕК знизився до 1,3 мільйона барелів на день нижче за квітневий рівень, йдеться в записці аналітиків Goldman Sachs, що відповідає цільовим показникам поставок групи.

«Ми, як і раніше, очікуємо продовження односторонніх скорочень із Саудівською Аравією та Росією принаймні до першого кварталу 2024 року, а також незмінних групових скорочень, хоча ймовірно глибше скорочення групового страхування», - додали в банку.

Проте, згідно з даними трейдерів і Reuters, Об'єднані Арабські Емірати мають намір збільшити експорт флагманської нафти Murban на початку наступного року, оскільки набуває чинності новий мандат ОПЕК+ і барелі перенаправляються на міжнародний ринок через технічне обслуговування нафтопереробних заводів.

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що очікує на невеликий профіцит на світових ринках нафти в 2024 році, навіть якщо країни ОПЕК+ продовжать скорочення видобутку на наступний рік.

Аналітик Банку Співдружності Вівек Дхар заявив: «Оскільки МЕА прогнозує, що наступного року світовий попит на нафту зросте лише на 0,9 мільйона барелів на добу, порівняно зі зростанням на 2,4 мільйона барелів на добу 2023 року, ОПЕК+ доведеться продемонструвати значну дисципліну поставок або принаймні виявити таку здатність, щоб пом'якшити побоювання ринку щодо великого профіциту на нафтових ринках наступного року».

Ціни на нафту також стабілізувалися після того, як геополітична напруга на Близькому Сході знизилася після припинення вогню в секторі Газа та обміну заручниками та полоненими.