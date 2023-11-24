Учасники ринку вже формують запаси пального - експерт

На паливному ринку вже зараз формуються запаси пального. Запровадження нормативів з формування мінімальних запасів нафтопродуктів буде поступовим і не шоковим для учасників ринку.

Про це в коментарі Укрінформу заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

«Наскільки мені відомо, перші нормативи закладання резервів, які можуть бути запроваджені через рік, - будуть складати 3% від імпорту або виробництва пального. Це відповідає тим запасам, які компанії й так тримають», - зауважив Куюн.

За його словами, це запаси на 11 днів. Експерт пояснив, що спершу відбудеться тестування системи створення запасів на уже функціонуючому ринку, а потім нормативи з зберігання будуть поступово підвищуватися до визначених у законі про мінімальні запаси.

Загалом, впровадження цього закону розраховане на період 8 років.

Куюн також наголосив, що прийняття закону про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів є імплементацією в українське законодавство однієї з директив ЄС і його розробка зайняла десять років.

"Потужним імпульсом, щоб прискоритися, стала активна імплементація європейських норм в Україні як країни-кандидатки на вступ до ЄС. У нас вже той запас мав бути давно", - підкреслив експерт.

Як повідомлялося, 21 листопада Верховна Рада України ухвалила закон про формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Документ передбачає, що обсяг мінімальних запасів повинен відповідати, щонайменше, 90 дням середньодобового чистого імпорту або 61 дню середньодобового внутрішнього споживання, в залежності від того, яка з двох величин більша.