Фінансові новини
- |
- 24.11.23
- |
- 16:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта WTI помірно дешевшає, Brent перейшла до слабкого зростання, торгується біля $81,8 за барель
14:34 24.11.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок змінюються слабо і різноспрямовано під час торгів у п'ятницю.
Січневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:29 УУЕ подорожчали на $0,36 (0,44%) - до $81,78 за барель.
Котирування січневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час знизилися на $0,28 (0,36%) - до $76,82 за барель. Торгів WTI напередодні не проводили через святкування в США Дня подяки.
Учасники ринку очікують перенесеної на наступний тиждень зустрічі міністрів ОПЕК+. Вона відбудеться 30 листопада замість 26 листопада й в онлайн-форматі, а не очному.
Раніше повідомлялося, що на зустрічі може бути розглянуто питання продовження нинішніх обмежень на видобуток нафти, що закінчуються наприкінці року, або більш різке зниження виробництва палива.
"Ціни на нафту, найімовірніше, помірно коливатимуться в очікуванні зустрічі ОПЕК+, - написали аналітики Commerzbank AG. - Саудівська Аравія, судячи з усього, як і раніше, готова взяти на себе левову частку скорочення видобутку, необхідного для стабілізації ринку".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Спецслужби проти опозиції: як «агент Томек» створив проблему для старої влади Польщі
|У справі Коломойського продовжили досудове розслідування
|«Маніфест 42». Чому бізнес збунтувався проти Офісу президента
|Умєров озвучив результати зустрічі у форматі «Рамштайн»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні запустили програму розвитку жіночого підприємництва: можна отримати $3000
|Українські аграрії зібрали вже 75,7 мільйона тонн зернових та олійних
|За попередніми оперативними оцінками в жовтні 2023 року зростання економіки України прискорилось до 10,5% (±2%)
|Мінфін розробив драфт Національної стратегії доходів. Її ухвалення – це «маяк» МВФ
|Укренерго вчора застосовувало аварійну допомогу з Румунії
|Нафта WTI помірно дешевшає, Brent перейшла до слабкого зростання, торгується біля $81,8 за барель
Бізнес
|Суд Флориди визнав, що в Tesla знали про «зламаний» автопілот, коли постачали електромобілі клієнтам
|Компанія-творець чата GPT раптово звільнила боса, а потім повернула. Що відбувається?
|Галюцинації ШІ загрожують науковій достовірності - дослідження
|Ford відновив будівництво заводу з випуску акумуляторів, але зменшить його розмір
|YouTube визнав, що «війна» з блокувальниками реклами призводить до «неоптимального перегляду»
|Ілон Маск віддасть гроші з реклами в Х Ізраїлю та Газі
|ШІ дасть змогу майже третині працівників перейти на 4-денний робочий тиждень до 2033 року - дослідження