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АНАЛІТИКА

Нафта WTI помірно дешевшає, Brent перейшла до слабкого зростання, торгується біля $81,8 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок змінюються слабо і різноспрямовано під час торгів у п'ятницю.

Січневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:29 УУЕ подорожчали на $0,36 (0,44%) - до $81,78 за барель.

Котирування січневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час знизилися на $0,28 (0,36%) - до $76,82 за барель. Торгів WTI напередодні не проводили через святкування в США Дня подяки.

Учасники ринку очікують перенесеної на наступний тиждень зустрічі міністрів ОПЕК+. Вона відбудеться 30 листопада замість 26 листопада й в онлайн-форматі, а не очному.

Раніше повідомлялося, що на зустрічі може бути розглянуто питання продовження нинішніх обмежень на видобуток нафти, що закінчуються наприкінці року, або більш різке зниження виробництва палива.

"Ціни на нафту, найімовірніше, помірно коливатимуться в очікуванні зустрічі ОПЕК+, - написали аналітики Commerzbank AG. - Саудівська Аравія, судячи з усього, як і раніше, готова взяти на себе левову частку скорочення видобутку, необхідного для стабілізації ринку".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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