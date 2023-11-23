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Нафта дешевшає на новинах про перенесення зустрічі ОПЕК, Brent близько $81,1 за барель
14:32 23.11.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок знижуються вдень у четвер на новинах про перенесення міністерської зустрічі ОПЕК+ і різке зростання запасів у США.
Січневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:18 EET подешевшали на $0,86 (1,05%) - до $81,1 за барель.
Котирування січневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $0,72 (0,93%) - до $76,38 за барель. Основна сесія в четвер не проводитиметься через святкування в США Дня подяки.
У середу стало відомо про перенесення зустрічі міністрів ОПЕК+ з 26 на 30 листопада. Раніше заплановане на 25 листопада засідання конференції ОПЕК також перенесено на 30 листопада, повідомила організація.
Як повідомляло агентство Bloomberg, перенесення сталося через те, що Саудівська Аравія висловила невдоволення іншими країнами-учасницями з приводу рівня видобутку. Королівство, яке з липня додатково скорочує видобуток на мільйон барелів на добу, проводило важкі переговори з іншими членами про рівні видобутку, заявили делегати, які побажали залишитися анонімними.
Перенесення зустрічі ОПЕК+ підкреслює напруженість усередині групи, але навряд чи вплине на результат, вважають аналітики Citigroup. Вони очікують, що Саудівська Аравія продовжить добровільне обмеження видобутку на 1 млн б/д на початок 2024 року, а інші країни загалом пообіцяють дотримуватися встановлених квот до кінця року.
Тим часом комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 8,701 млн барелів, йдеться в опублікованій напередодні щотижневій доповіді міністерства енергетики країни. Товарні запаси бензину за тиждень, що завершився 17 листопада, підвищилися на 749 тис. барелів, запаси дистилятів - скоротилися на 1,018 млн барелів.
Експерти, яких опитало Trading Economics, у середньому очікували зростання запасів нафти на 1,16 млн барелів, зниження запасів бензину на 150 тис. барелів і зменшення запасів дистилятів на 761 тис. барелів.
Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зросли за тиждень на 858 тис. барелів.
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