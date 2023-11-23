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Автогаз дорожчає та зникає з АЗС в Україні через блокаду польського кордону
13:17 23.11.2023 |
З 22 по 23 листопада консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на скраплений газ в середньому по країні на 3,7 грн/л., до 39,69 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Найдорожчий газ на станціях мережі — 39,93-39,96 грн/л — пропонується у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій і Чернівецькій областях.
У Миколаївській, Полтавській і Дніпропетровській областях ціна на продукт мережі «Привату» встановлена на рівні 35,48-35,94 грн/л.
Окрім цього, сьогодні на 0,5-1,5грн/л автогаз здорожчав на станціях Neftek, Shell, U.GO, Luxwen і Marshal (див. табл.).
В середньому по країні роздрібна ціна на автогаз 23 листопада, за даними «А-95», зросла на 40 коп/л, до 35,93 грн/л.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 22 по 23 листопада 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Авіас
|
39,11
|
3,69
|
Neftek
|
37,49
|
1,50
|
Ovis
|
36,99
|
0,00
|
AMIC
|
36,55
|
0,00
|
Shell
|
36,51
|
0,49
|
KLO
|
36,49
|
0,00
|
Motto
|
36,48
|
0,00
|
Mango
|
36,47
|
0,00
|
SOCAR
|
36,24
|
0,00
|
U.GO
|
36,12
|
0,51
|
Рур груп
|
36,00
|
0,00
|
Luxwen
|
35,99
|
0,50
|
VST
|
35,90
|
0,00
|
UPG
|
35,90
|
0,00
|
WOG
|
35,73
|
0,00
|
ОККО
|
35,71
|
0,00
|
Marshal
|
35,50
|
0,50
|
Chipo
|
35,50
|
0,02
|
RLS
|
35,30
|
0,50
|
Green Wave
|
35,30
|
0,00
|
VostokGaz
|
35,19
|
0,00
|
ZOG
|
35,00
|
0,00
|
Rodnik
|
34,99
|
0,00
|
Кворум
|
34,98
|
0,00
|
Катрал
|
34,97
|
0,00
|
Олас
|
34,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
34,90
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
34,65
|
0,07
|
Авантаж 7
|
34,45
|
0,00
|
BVS
|
32,99
|
0,00
|
Автотранс
|
32,98
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
35,93
|
0,40
|
|
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