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АНАЛІТИКА

Автогаз дорожчає та зникає з АЗС в Україні через блокаду польського кордону

 

З 22 по 23 листопада консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на скраплений газ в середньому по країні на 3,7 грн/л., до 39,69 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Найдорожчий газ на станціях мережі — 39,93-39,96 грн/л — пропонується у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій і Чернівецькій  областях.

У Миколаївській, Полтавській і Дніпропетровській областях ціна на продукт мережі «Привату» встановлена на рівні 35,48-35,94 грн/л.

Окрім цього, сьогодні на 0,5-1,5грн/л автогаз здорожчав на станціях Neftek, Shell, U.GO, Luxwen і Marshal (див. табл.).

В середньому по країні роздрібна ціна на автогаз 23 листопада, за даними «А-95», зросла на 40 коп/л, до 35,93 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 22 по 23 листопада 2023 р., грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Авіас

39,11

3,69

Neftek

37,49

1,50

Ovis

36,99

0,00

AMIC

36,55

0,00

Shell

36,51

0,49

KLO

36,49

0,00

Motto

36,48

0,00

Mango

36,47

0,00

SOCAR

36,24

0,00

U.GO

36,12

0,51

Рур груп

36,00

0,00

Luxwen

35,99

0,50

VST

35,90

0,00

UPG

35,90

0,00

WOG

35,73

0,00

ОККО

35,71

0,00

Marshal

35,50

0,50

Chipo

35,50

0,02

RLS

35,30

0,50

Green Wave

35,30

0,00

VostokGaz

35,19

0,00

ZOG

35,00

0,00

Rodnik

34,99

0,00

Кворум

34,98

0,00

Катрал

34,97

0,00

Олас

34,90

0,00

Укрнафта

34,90

0,00

БРСМ-Нафта

34,65

0,07

Авантаж 7

34,45

0,00

BVS

32,99

0,00

Автотранс

32,98

0,00

Середня ціна в Україні

35,93

0,40
За матеріалами: EnKorr
 

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