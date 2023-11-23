Автогаз дорожчає та зникає з АЗС в Україні через блокаду польського кордону

З 22 по 23 листопада консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на скраплений газ в середньому по країні на 3,7 грн/л., до 39,69 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Найдорожчий газ на станціях мережі — 39,93-39,96 грн/л — пропонується у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій і Чернівецькій областях.

У Миколаївській, Полтавській і Дніпропетровській областях ціна на продукт мережі «Привату» встановлена на рівні 35,48-35,94 грн/л.

Окрім цього, сьогодні на 0,5-1,5грн/л автогаз здорожчав на станціях Neftek, Shell, U.GO, Luxwen і Marshal (див. табл.).

В середньому по країні роздрібна ціна на автогаз 23 листопада, за даними «А-95», зросла на 40 коп/л, до 35,93 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 22 по 23 листопада 2023 р., грн/л