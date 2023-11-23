Нафта впала більш ніж на 1% на тлі невизначеності щодо відкладеної зустрічі ОПЕК+

Ціни на нафту впали більш ніж на 1% у четвер, збільшивши втрати попередньої сесії після того, як ОПЕК відклала міністерську зустріч, що призвело до припущень про те, що виробники можуть скоротити видобуток менше, ніж передбачалося раніше.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 08:25 EET подешевшали на $1,02, або 1,2%, до $80,94 за барель після падіння на цілих 4% у середу. Нафта марки West Texas Intermediate впала на 87 центів, або 1,1%, до $76,23 після зниження на 5% на попередній сесії.

Очікується, що торгівля залишиться приглушеною через свято Дня Подяки у Сполучених Штатах.

Несподіваним кроком стало те, що Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію, відклали до 30 листопада міністерську зустріч, де вони мають обговорити скорочення видобутку нафти.

Виробники щосили намагалися домовитися про рівні видобутку і, отже, про можливі скорочення напередодні зустрічі, спочатку призначеної на 26 листопада, повідомили джерела в ОПЕК+.

Однак три джерела в ОПЕК+ заявили, що це пов'язано з африканськими країнами, які є дрібнішими виробниками в групі, що трохи послабило побоювання інвесторів.

Аналітики заявили, що Ангола, Конго та Нігерія прагнуть підняти свої квоти на поставки на 2024 рік вище за попередні рівні, узгоджені на червневій зустрічі ОПЕК+.

"На цій зустрічі ОПЕК зрівняла рахунки щодо збільшення квоти ОАЕ... шляхом зниження цільових показників для африканських країн, які відставали від необхідних показників видобутку", - сказала Хеліма Крофт, аналітик RBC Capital Markets, у записці для клієнтів.

Ангола і Конго видобули менше своїх цільових показників на 2024 рік, у той час як Нігерія змогла збільшити видобуток вище за цільовий показник завдяки покращенню ситуації з безпекою в багатій нафтою дельті річки Нігер.

«Ми думаємо, що Нігерію можна заспокоїти, оскільки керівництво цінує своє давнє членство в ОПЕК і покращення зв'язків із Саудівською Аравією... Однак, можливо, буде важче подолати розрив із Анголою, яка відколи вона приєдналася до групи виробників у 2007 році, була більш примхливим членом», - повідомив Крофт з RBC Capital Markets.

"Розбіжності між членами, швидше за все, підвищать волатильність на ринку протягом наступного тижня", - зазначають аналітики ING Bank.

Питання щодо постачання ОПЕК+ виникли після того, як дані показали, що запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли на 8,7 мільйона барелів, що набагато більше, ніж очікували аналітики, на 1,16 мільйона барелів.

Число нафтових вишок у США залишилося незмінним на рівні 500 за тиждень до 22 листопада, повідомила енергетична компанія Baker Hughes у своєму звіті, що ретельно відстежується, в середу.

Тим часом близько 3% видобутку сирої нафти в Мексиканській затоці, або близько 61 165 барелів добового видобутку, було зупинено через витік у підводному трубопроводі, повідомила в середу берегова охорона США.