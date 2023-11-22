Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $81,75 за барель

Ціни на нафту еталонних марок почали знижуватися вдень у середу.

Січневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:10 EET подешевшали на $0,7 (0,85%) - до $81,75 за барель.

Котирування січневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $0,69 (0,89%) - до $77,08 за барель.

Учасники ринку очікують зустрічі ОПЕК+, що відбудеться найближчими вихідними. Раніше Financial Times написала з посиланням на джерела, що на ній може бути розглянуто питання продовження чинних обмежень на видобуток нафти, що завершуються наприкінці року, або більш різке зниження виробництва палива.

Імовірність того, що країни ОПЕК+ ухвалять рішення ще сильніше скоротити видобуток нафти на найближчому засіданні, становить близько 35%, вважають експерти банку Goldman Sachs.

Група нафтовидобувних країн може піти на такий крок, щоб підстрахуватися на випадок можливої слабкості нафтового ринку в першому кварталі 2024 року, написали аналітики банку під керівництвом Даана Струйвена. Однак це не є базовим сценарієм для Goldman.

Додаткове обмеження видобутку, якщо й трапиться, буде помірним і нетривалим, а зобов'язання щодо зниження виробництва розділять провідні нафтовиробники, вважають експерти. Може йтися про сукупне зниження видобутку ще на 0,5-1 млн барелів на добу протягом січня-березня з боку Саудівської Аравії, РФ, ОАЕ, Іраку та Кувейту.

Крім того, інвестори оцінюють сигнали про зміну запасів енергоносіїв у США. За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), минулого тижня запаси в Штатах підскочили майже на 9,1 млн барелів.

Офіційні дані Міненерго опублікують о 17:30 EET у середу. Опитані Trading Economics аналітики в середньому очікують, що звіт вкаже на зростання запасів нафти на 1,16 млн барелів.

Активність торгів на ринку нафти наприкінці тижня, найімовірніше, буде зниженою через святкування Дня подяки в США.