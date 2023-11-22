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Ціни на нафту стабільні напередодні даних із запасів у США та потенційних скорочень ОПЕК+
08:31 22.11.2023 |
Ціни на нафту практично не змінилися під час азіатських торгів у середу, оскільки ринок очікує на потенційно неоднозначні новини про постачання, при цьому група виробників ОПЕК+, як очікується, обговорить скорочення видобутку, а прогноз запасів сирої нафти в США покаже значне зростання.
О 07:00 EET ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 3 центи, або 0,04%, до $82,45 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 1 цент, або 0,01%, до $77,76.
Обидва еталонні індекси падали чотири тижні поспіль, а минулого тижня ціни ще більше ослабли на тлі зростаючої стурбованості з приводу перспектив попиту. Інвестори зберігають обережність напередодні запланованої на неділю зустрічі ОПЕК+, де група виробників може обговорити подальше скорочення поставок через уповільнення глобального економічного зростання.
У понеділок обидва контракти подорожчали приблизно на 2% після того, як три джерела в ОПЕК+ повідомили Reuters, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзні виробники збираються розглянути питання про додаткові скорочення постачання нафти на зустрічі 26 листопада.
Аналітики прогнозують, що ОПЕК+, швидше за все, продовжить чи навіть поглибить скорочення постачання нафти наступного року. "Хоча консенсус ринку передбачає, що Саудівська Аравія і Росія продовжать добровільні скорочення у 2024 році, будь-які подальші скорочення з боку інших членів матимуть ключове значення для майбутніх цін", - пишуть аналітики ANZ у замітці.
Навіть якщо країни ОПЕК+ продовжать скорочення видобутку на наступний рік, на світовому ринку нафти у 2024 році спостерігатиметься невеликий надлишок пропозиції, заявив у вівторок глава підрозділу нафтових ринків та промисловості Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Запаси сирої нафти в США зросли майже на 9,1 мільйона барелів за тиждень, що завершився 17 листопада, згідно з джерелами на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти у вівторок.
Запаси бензину скоротилися приблизно на 1,79 мільйонів барелів, а запаси дистилятів впали приблизно на 3,5 мільйона барелів.
Дані уряду США із запасів будуть опубліковані в середу.
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