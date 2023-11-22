Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мінімальні запаси нафти й нафтопродуктів

Верховна Рада ухвалила в цілому 258 голосами законопроєкт №9024-д про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів (МЗНН), повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Згідно з даними профільного комітету, за час підготовки законопроєкту до другого читання надійшло 627 поправок і пропозицій, 188 з яких враховано (зокрема, частково й редакційно), а 439 - відхилено.

Уточнено функції та повноваження державних контролюючих органів, дії учасників під час кризової ситуації на ринку нафти і нафтопродуктів, питання міжвідомчої координації. Нова редакція також враховує пропозиції та зауваження Нафтогазової асоціації України, Асоціації газовидобувних компаній, ПАТ "Укрнафта", інших учасників ринку та іноземних партнерів.

Як повідомлялося, згідно з ухваленим 10 серпня в першому читанні документом, загальний обсяг МЗНН, що мають зберігатися для задоволення потреб внутрішнього ринку України в період кризової ситуації, визначається одним із двох показників: 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 день середньодобового внутрішнього споживання.

Кабінет Міністрів України затвердить порядок створення, управління та функціонування системи МЗНН, плану дій для подолання кризової ситуації на ринку. Він же ухвалюватиме рішення про розкриття запасів.

Міністерство енергетики здійснюватиме управління МЗНН, складатиме річний баланс і моніторинг постачань і споживання, а також виступить бенефіціаром (одержувачем) банківської гарантії для забезпечення виконання зобов'язань щодо їх створення.

Міненерго також визначатиме перелік нафти і нафтопродуктів, що мають входити до складу мінімальних запасів, та обсяг, який мають сформувати й зберігати оператори та суб'єкти ринку. При цьому обсяг мінімальних запасів нафтопродуктів має становити щонайменше 1/3 всього обсягу МЗНН.

Для моніторингу даних та операцій з мінімальними запасами буде створено електронну систему репортингу, порядок функціонування якої затвердить Кабінет Міністрів.

Встановлені для операторів, суб'єктів ринку й відповідальних зберігачів обсяги МЗНН до ухвалення рішення щодо розкриття запасів вилучаються із цивільного обігу і не можуть використовуватися в комерційних або будь-яких інших цілях.

МЗНН зберігаються в резервуарах, належним чином інтегрованих у відповідні логістичні та інфраструктурні мережі. У разі самовільного відчуження, втрати (крім природного убутку) або псування МЗНН до відповідального зберігача застосовуються штрафні санкції згідно з умовами договору про відповідальне зберігання. Штраф не звільняє зберігача від обов'язку повернути втрачені обсяги.

Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після його скасування до 50% МЗНН суб'єкти ринку можуть зберігати в резервуарах, зареєстрованих в електронній системі репортингу операторів, розташованих на територіях учасників Енергетичного співтовариства.

Заміна МЗНН, що зберігаються, здійснюється не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення їх придатності, а в разі погіршення показників якості під час їх зберігання вони підлягають заміні протягом 10 календарних днів після встановлення цього факту.

Джерелом фінансування витрат на створення, зберігання, використання, оновлення, заміну та реалізацію мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів є власні кошти суб'єктів ринку.

Створення МЗНН здійснюється поетапно, з досягненням протягом восьми років вищевказаного обсягу (90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 день середньодобового внутрішнього споживання).

Закон вводиться в дію через шість місяців з дня набуття ним чинності. Зобов'язання для суб'єктів ринку виникають через 12 місяців з дня набуття законом чинності. У частині нафти - через шість місяців після закінчення дії воєнного стану в Україні.

"Ухвалення законопроєкту створить в Україні систему мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів та врегулює відносини у сфері управління такими мінімальними запасами, а також забезпечить виконання взятих Україною зобов'язань з імплементації Директиви 2009/119/ЄС", - зазначено в пояснювальній записці документа.