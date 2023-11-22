Мінус 1,5-2 грн/л: ціни на пальне мають потенціал до зниження

Паливний ринок зумів перегрупуватися і знайти 10% від загального обсягу імпорту бензинів і дизпального, які постачалися через польський кордон, тож у найближчі тиждень-два слід чекати здешевшання продукту на 1,5-2 грн/л.

Про це сказав директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн під час прес-конференції у медіацентрі «Україна-Укрінформ».

Попри блокаду польсько-українського кордону, яка триває з 6 листопада, проблем із забезпеченням країни бензинами і дизельним пальним немає.

«Насправді по бензинах і ДП ми бачимо зворотній процес, який пояснюється тим, що у загальній структурі імпорту через Польщу цих видів пального постачалося всього 10%, а замістити 10% набагато простіше, ніж 30%, як по скрапленому газу. Й ринок це зробив, активізувавши залізничні перевезення та задіявши інші напрямки», - сказав Серпгій Куюн.

Тому наразі на ринку немає навіть мінімальних ознак дефіциту, доказом чого стало те, що минулого тижня окремі мережі почали знижувати ціни.

«Учора був досить масовий етап зниження, коли великі мережі знизили ціну на гривню», - зазначив експерт.

На його погляд, цей процес триватиме, і в «найближчий тиждень-10 днів ми побачимо ще зменшення ціни».

«Нам допомогло те, що ціна на світовому ринку на нафту і нафтопродукти досить суттєво зменшилась. Якщо на піку у вересні вона була $95/бар., то сьогодні $80-82, і відповідно закупівельні ціни теж знижуються. Тому в опті ми вже бачимо досить суттєве зниження ціни, і зараз цей процес уже перекинувся на роздріб, тож тут маємо абсолютно позитивний прогноз», - пояснив він.

Ситуація зі скрапленим газом, який перебуває в центрі уваги, дещо інша, зазначає Куюн, і причина цієї напруги - якраз те, що заблоковано кордон із Польщею.

Зі слів Куюна, це важливо тому, що 30% імпорту скрапленого газу в Україну надходить автотранспортом саме через польську ділянку кордону.

«Дуже важко замістити такий обсяг швидко, й це, відповідно, призвело до нестачі продукту на внутрішньому ринку. І через дефіцит зростають ціни, які протягом останнього місяця зросли з 27-ми до 35 грн/л, тобто майже на 30%», - каже він.

Як зазначає Сергій Куюн, трейдери намагаються якомога більше продукту переставити на залізницю, водночас шукаючи обхідні маршрути для того, щоб постачати пальне через Словаччину й Румунію.

«Ми бачимо, що йдуть перемовини з хорватами, з сербами тощо, але швидко замістити такий обсяг важко, тому процес розтягнувся, хоча він триває», - пояснює експерт, додаючи, що підвищення цін на газ уже повинне зупинитися, й «знадобиться ще кілька тижнів, аби забезпечити ринок достатніми обсягами скрапленого газу, після чого ціна має почати знижуватись».

Сприятиме цьому й сезонне падіння споживання, яке супроводжується падінням попиту через високі ціни.