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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується близько $81,9 за барель

 

Нафта еталонних марок знижується в ціні вдень у вівторок після різкого зростання за підсумками попередніх двох сесій.

Січневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:10 EET подешевшали на $0,43 (0,52%) - до $81,89 за барель.

Котирування січневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $0,44 (0,57%) - до $77,39 за барель.

За останні дві сесії обидві марки подорожчали більш ніж на 6%.

Уся увага нафтового ринку спрямована на зустріч ОПЕК+, яка відбудеться найближчими вихідними. Раніше Financial Times написала з посиланням на джерела, що на зустрічі може бути розглянуто питання продовження чинних обмежень на видобуток нафти, що закінчуються наприкінці року, або більш різке зниження виробництва палива.

"Незалежно від того, яке рішення ухвалить Саудівська Аравія, воно стане визначальним для світових цін на нафту в короткостроковій перспективі", - написав старший віцепрезидент Rystad Energy Хорхе Леон.

Тим часом активність на ринку нафти в другій половині цього тижня, найімовірніше, буде зниженою через святкування Дня подяки в США.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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