Пальне на АЗС продовжило дешевшати

Із 20 по 21 листопада частина автозаправних станцій в Україні знизила ціни на пальне. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на 1 грн/л здешевшало пальне на станціях державної «Укрнафти»: бензин марки А-95 — до 52,90 грн/л, А-95+ — до 54,90 грн/л, дизельне пальне — до 53,90 грн/л.

Мережі Shell, Neftek, ZOG і «Фактор» знизили ціни на дизильне пальне на 1-1,3 грн/л.

Окрім цього, зменшили вартість пального такі мережі як «БРСМ-Нафта», AMIC, Mango, VostokGaz та інші (див. табл.).

З 20 по 21 листопада середня вартість бензину марки А-95 зменшилася на 0,14 грн і становить 54,77 грн/л, А-95+ — на 0,18 грн — 57,87 грн/л, дизпального — на 0,22 грн/л — 54,73 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 20 по 21 листопада 2023 р., грн/л: