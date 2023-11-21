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Пальне на АЗС продовжило дешевшати
13:38 21.11.2023 |
Із 20 по 21 листопада частина автозаправних станцій в Україні знизила ціни на пальне. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на 1 грн/л здешевшало пальне на станціях державної «Укрнафти»: бензин марки А-95 — до 52,90 грн/л, А-95+ — до 54,90 грн/л, дизельне пальне — до 53,90 грн/л.
Мережі Shell, Neftek, ZOG і «Фактор» знизили ціни на дизильне пальне на 1-1,3 грн/л.
Окрім цього, зменшили вартість пального такі мережі як «БРСМ-Нафта», AMIC, Mango, VostokGaz та інші (див. табл.).
З 20 по 21 листопада середня вартість бензину марки А-95 зменшилася на 0,14 грн і становить 54,77 грн/л, А-95+ — на 0,18 грн — 57,87 грн/л, дизпального — на 0,22 грн/л — 54,73 грн/л.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 20 по 21 листопада 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
WOG
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
Авіас
|
53,50
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
Укрнафта
|
52,90
|
-1,00
|
54,90
|
-1,00
|
53,90
|
-1,00
|
UPG
|
53,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
53,30
|
0,00
|
AMIC
|
54,42
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
54,46
|
-0,03
|
Shell
|
57,79
|
0,00
|
59,89
|
0,00
|
56,49
|
-1,30
|
SOCAR
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
52,55
|
-0,11
|
52,31
|
-0,25
|
KLO
|
54,39
|
0,00
|
55,79
|
0,00
|
54,29
|
0,00
|
U.GO
|
53,66
|
0,00
|
53,51
|
0,00
|
Автотранс
|
55,98
|
0,00
|
55,98
|
0,00
|
BVS
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
Chipo
|
53,17
|
0,00
|
53,52
|
0,00
|
Авантаж 7
|
49,95
|
0,00
|
51,55
|
0,00
|
Prime
|
52,50
|
-0,50
|
52,00
|
-0,50
|
Укр-Петроль
|
53,50
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
Рур груп
|
54,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Mango
|
52,29
|
-0,40
|
53,29
|
-0,80
|
Ovis
|
54,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
VST
|
53,50
|
-1,00
|
53,10
|
-0,60
|
Marshal
|
53,90
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
Маркет
|
51,19
|
0,00
|
50,99
|
-0,40
|
Олас
|
52,50
|
-0,49
|
52,99
|
-0,51
|
VostokGaz
|
51,49
|
-2,00
|
51,49
|
-2,00
|
Neftek
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
56,99
|
-1,00
|
Кворум
|
52,98
|
0,00
|
52,98
|
0,00
|
ZOG
|
55,00
|
0,00
|
55,00
|
-1,00
|
Катрал
|
54,99
|
0,00
|
54,79
|
0,00
|
Green Wave
|
55,50
|
0,00
|
54,80
|
0,00
|
RLS
|
53,90
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
52,90
|
0,00
|
Фактор
|
51,50
|
0,00
|
50,00
|
-1,00
|
Середня ціна в Україні
|
54,77
|
-0,14
|
57,87
|
-0,18
|
54,73
|
-0,22
|
|
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