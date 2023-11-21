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АНАЛІТИКА

Пальне на АЗС продовжило дешевшати

 

Із 20 по 21 листопада частина автозаправних станцій в Україні знизила ціни на пальне. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на 1 грн/л здешевшало пальне на станціях державної «Укрнафти»: бензин марки А-95 — до 52,90 грн/л, А-95+ — до 54,90 грн/л, дизельне пальне — до 53,90 грн/л.

Мережі Shell, Neftek, ZOG і «Фактор» знизили ціни на дизильне пальне на 1-1,3 грн/л.

Окрім цього, зменшили вартість пального такі мережі як «БРСМ-Нафта», AMIC, Mango, VostokGaz та інші (див. табл.).

З 20 по 21 листопада середня вартість бензину марки А-95 зменшилася на 0,14 грн і становить 54,77 грн/л, А-95+ — на 0,18 грн — 57,87 грн/л, дизпального — на 0,22 грн/л — 54,73 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 20 по 21 листопада 2023 р., грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

57,99

0,00

59,99

0,00

56,99

0,00

WOG

57,99

0,00

59,99

0,00

56,99

0,00

Авіас

53,50

0,00

54,00

0,00

53,50

0,00

Укрнафта

52,90

-1,00

54,90

-1,00

53,90

-1,00

UPG

53,90

0,00

55,90

0,00

53,30

0,00

AMIC

54,42

0,00

55,99

0,00

54,46

-0,03

Shell

57,79

0,00

59,89

0,00

56,49

-1,30

SOCAR

59,99

0,00

61,99

0,00

59,99

0,00

БРСМ-Нафта

52,55

-0,11

    

52,31

-0,25

KLO

54,39

0,00

55,79

0,00

54,29

0,00

U.GO

53,66

0,00

    

53,51

0,00

Автотранс

55,98

0,00

    

55,98

0,00

BVS

55,99

0,00

57,99

0,00

55,99

0,00

Chipo

53,17

0,00

    

53,52

0,00

Авантаж 7

49,95

0,00

    

51,55

0,00

Prime

52,50

-0,50

    

52,00

-0,50

Укр-Петроль

53,50

0,00

    

54,00

0,00

Рур груп

54,99

0,00

    

54,99

0,00

Mango

52,29

-0,40

    

53,29

-0,80

Ovis

54,99

0,00

57,99

0,00

55,49

0,00

VST

53,50

-1,00

    

53,10

-0,60

Marshal

53,90

0,00

    

53,50

0,00

Маркет

51,19

0,00

    

50,99

-0,40

Олас

52,50

-0,49

    

52,99

-0,51

VostokGaz

51,49

-2,00

    

51,49

-2,00

Neftek

57,99

0,00

59,99

0,00

56,99

-1,00

Кворум

52,98

0,00

    

52,98

0,00

ZOG

55,00

0,00

    

55,00

-1,00

Катрал

54,99

0,00

    

54,79

0,00

Green Wave

55,50

0,00

    

54,80

0,00

RLS

53,90

0,00

56,00

0,00

52,90

0,00

Фактор

51,50

0,00

    

50,00

-1,00

Середня ціна в Україні

54,77

-0,14

57,87

-0,18

54,73

-0,22
За матеріалами: EnKorr
 

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