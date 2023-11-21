Нафта падає, оскільки побоювання щодо попиту переважують перспективу подальших скорочень ОПЕК+

Ф'ючерси на нафту впали у вівторок, розгорнувши ралі попереднього дня, оскільки побоювання щодо зниження попиту на тлі уповільнення світової економіки переважили перспективу поглиблення скорочення постачання з боку ОПЕК та її союзників, таких як Росія.

Ф'ючерси на нафту Brent о 06:39 EET впали на 36 центів, або 0,4%, до $81,96 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate торгувалася на рівні $77,50 за барель, знизившись на 33 центи, або 0,4%.

Обидва контракти подорожчали в понеділок приблизно на 2% після того, як три джерела в ОПЕК+ повідомили Reuters, що група виробників, що складається з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників, має намір розглянути можливість додаткових скорочень постачання нафти, під час зустрічі 26 листопада.

"Оскільки побоювання щодо попиту не розвіялися, інвестори зайняли вичікувальну позицію, щоб підтвердити фактичне рішення ОПЕК+", - сказав Цуесі Уено, старший економіст дослідницького інституту NLI.

"Надалі ринок зосередиться на економічних показниках США та Китаю, а також на рівні запасів сирої нафти в США для оцінки тенденцій глобального попиту", - сказав Уено, додавши, що інвестори також враховуватимуть послаблення долара США, що підтримає ціни на нафту.

Ринок нафти впав приблизно на 16% з кінця вересня, оскільки видобуток сирої нафти в США, найбільшому виробнику у світі, тримався на рекордно високому рівні, тоді як ринок був стурбований зростанням попиту, особливо з боку Китаю, імпортера нафти №1.

Трейдери також стежать за ознаками падіння попиту через можливу рецесію в США в 2024 році і беруть до уваги попередження з боку Walmart, найбільшого рітейлера США, про можливу дефляцію, .

Запаси нафти та бензину в США, ймовірно, зросли минулого тижня, тоді як запаси дистилятів скоротилися, показало попереднє опитування Reuters. Щотижневі звіти Американського інституту нафти та Управління енергетичної інформації будуть опубліковані пізніше у вівторок та середу, відповідно.

Що стосується постачання, то ОПЕК+, ймовірно, продовжить або навіть поглибить скорочення постачання нафти наступного року, прогнозують вісім аналітиків.

Goldman Sachs заявив, що, ґрунтуючись на своїй статистичній моделі рішень ОПЕК, не слід виключати глибші скорочення з огляду на падіння спекулятивних позицій та тимчасових спредів, а також вищі, ніж очікувалося, запаси.

Міжмісячні спреди марок Brent та WTI знаходяться у невеликому контанго. Ціни у першому місяці нижчі, ніж у майбутні місяці на ринку контанго, що свідчить про достатні запаси.