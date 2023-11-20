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Пальне у роздробі дешевшає
16:39 20.11.2023 |
За минулі вихідні (17-20 листопада) частина автозаправних станцій в Україні знизила ціни на пальне. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема мережі ОККО і WOG знизили ціни на дизельне пальне на 1 грн/л, до 56,99 грн/л.
У п’ятницю, 17 жовтня, по обіді на 1,5 грн/л здешевшало пальне на станціях консолідованої мережі «Привату»: бензин марки А-92 здешевшав до 52,50 грн/л, А-95 — до 53,50 грн/л, А-95+ — до 54,00 грн/л, дизельне пальне — до 53,50 грн/л.
Окрім цього, зменшили вартість пального такі мережі як UPG, AMIC, Marshal, «Кворум» та інші (див. табл.).
З 17 по 20 листопада середня вартість бензину марки А-95 зменшилася на 0,22 грн і становить 54,90 грн/л, А-95+ — на 0,17 грн — 58,05 грн/л, дизпального — на 0,47 грн/л — 54,94 грн/л.Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 17 по 20 листопада 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
56,99
|
-1,00
|
WOG
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
56,99
|
-1,00
|
Авіас
|
53,50
|
-1,50
|
54,00
|
-1,50
|
53,50
|
-1,50
|
Укрнафта
|
53,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
54,90
|
0,00
|
UPG
|
53,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
53,30
|
-0,60
|
AMIC
|
54,42
|
-0,37
|
55,99
|
-0,50
|
54,49
|
-0,38
|
Shell
|
57,79
|
0,00
|
59,89
|
0,00
|
57,79
|
0,00
|
SOCAR
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
52,65
|
-0,02
|
52,56
|
-0,41
|
KLO
|
54,39
|
0,00
|
55,79
|
0,00
|
54,29
|
0,00
|
U.GO
|
53,66
|
0,00
|
53,51
|
0,00
|
Автотранс
|
55,98
|
0,00
|
55,98
|
0,00
|
BVS
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
Chipo
|
53,17
|
-0,02
|
53,52
|
0,00
|
Авантаж 7
|
49,95
|
0,00
|
51,55
|
0,00
|
Prime
|
53,00
|
0,00
|
52,50
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
53,50
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
Рур груп
|
54,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Mango
|
52,69
|
0,00
|
54,09
|
0,00
|
Ovis
|
54,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
VST
|
54,50
|
0,00
|
53,70
|
0,00
|
Marshal
|
53,90
|
0,00
|
53,50
|
-0,40
|
Маркет
|
51,19
|
0,00
|
51,39
|
0,00
|
Олас
|
52,99
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
Neftek
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
Кворум
|
52,98
|
-1,00
|
52,98
|
-0,50
|
ZOG
|
55,00
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
Катрал
|
54,99
|
0,00
|
54,79
|
0,00
|
Green Wave
|
55,50
|
0,00
|
54,80
|
0,00
|
RLS
|
53,90
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
52,90
|
0,00
|
Фактор
|
51,50
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
54,90
|
-0,22
|
58,05
|
-0,17
|
54,94
|
-0,47
|
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