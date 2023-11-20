Пальне у роздробі дешевшає

За минулі вихідні (17-20 листопада) частина автозаправних станцій в Україні знизила ціни на пальне. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема мережі ОККО і WOG знизили ціни на дизельне пальне на 1 грн/л, до 56,99 грн/л.

У п’ятницю, 17 жовтня, по обіді на 1,5 грн/л здешевшало пальне на станціях консолідованої мережі «Привату»: бензин марки А-92 здешевшав до 52,50 грн/л, А-95 — до 53,50 грн/л, А-95+ — до 54,00 грн/л, дизельне пальне — до 53,50 грн/л.

Окрім цього, зменшили вартість пального такі мережі як UPG, AMIC, Marshal, «Кворум» та інші (див. табл.).

З 17 по 20 листопада середня вартість бензину марки А-95 зменшилася на 0,22 грн і становить 54,90 грн/л, А-95+ — на 0,17 грн — 58,05 грн/л, дизпального — на 0,47 грн/л — 54,94 грн/л.