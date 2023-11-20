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Нафта прискорила зростання, Brent наближається до $82 за барель
14:52 20.11.2023 |
Підйом цін на нафту еталонних марок посилився вдень у понеділок, інвестори оцінюють імовірність чергового скорочення поставок палива з країн ОПЕК.
Січневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:35 EET подорожчали на $1,33 (1,65%) - до $81,94 за барель.
Котирування січневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час підвищилися на $1,3 (1,71%) - до $77,34 за барель.
Минулої п'ятниці ціни підскочили більш ніж на 4,1% на побоюваннях, що ОПЕК+ може продовжити обмеження на видобуток нафти на кілька місяців або збільшити обсяг скорочень видобутку палива.
Саудівська Аравія, провідний виробник нафти серед країн ОПЕК+, розглядає можливість продовження добровільного обмеження на видобуток щонайменше до весни наступного року, пише Financial Times із посиланням на чотири джерела, близькі до уряду королівства.
Добровільне обмеження видобутку на 1 млн барелів на добу запроваджено влітку, воно діятиме до кінця року. Нині Саудівська Аравія видобуває близько 9 млн барелів нафти на добу за максимально можливих 12 млн бар./д, зазначає FT.
Крім того, ОПЕК+ обговорює додаткове зниження виробництва нафти обсягом до 1 млн бар./д, повідомило одне джерело. Ці дві пропозиції може бути винесено на обговорення під час наступної зустрічі групи 26 листопада.
"Ми, як і раніше, очікуємо, що Саудівська Аравія і Росія продовжать добровільні скорочення видобутку на початок 2024 року, - написав Воррен Паттерсон з ING Groep NV. - Додаткові обмеження з боку інших членів ОПЕК+ залишаються під питанням".
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