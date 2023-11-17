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АНАЛІТИКА

За тиждень автогаз у роздробі здорожчав на 2 грн/л

 

Протягом тижня з 10 по 17 листопада середня роздрібна ціна на автогаз збільшилася на 2,15 грн, до 34,82 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільший приріст вартості продукту зафіксовано у мережі «Авіас» - 3,05 грн, до 35,69 грн/л, найменший - в мережах «Авторанс» і «Рур груп» - 0,50 грн (31,98 грн/л і 35 грн/л відповідно).

У мейджорів газового ринку середня вартість газу зросла на 2,3 грн, до 35,2 грн/л. Ресурс на АЗК ОККО і WOG здорожчав за тиждень у середньому на 2,15 грн/л і 2,3 грн/л відповідно, до 34,99-35,49 грн/л і 35,48-36,48 грн/л. У державній мережі «Укрнафта» газ додав у ціні 2 грн//л, до 33,9 грн/л.

У мережах нижнього цінового діапазону середня вартість LPG збільшилась на 1,77 грн, до 34,12 грн/л (див. табл.).

Станом на 17 листопада найнижчу ціну на автогаз виставив «Автотранс» (31,98 грн/л), найвищу - 36,49 грн/л - дніпровський Neftek.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 10 по 17 листопада 2023 р., грн/л


Компанія

LPG

10.11.2023

17.11.2023

Зм.

ОККО

33,10

35,25

2,15

WOG

33,41

35,71

2,30

Авіас

32,69

35,69

3,00

Укрнафта

31,90

33,90

2,00

UPG

32,60

34,50

1,90

AMIC

32,56

35,60

3,04

Shell

33,54

35,56

2,02

SOCAR

32,87

35,24

2,38

БРСМ-Нафта

31,50

33,53

2,04

KLO

33,99

34,99

1,00

U.GO

32,59

34,79

2,20

Автотранс

31,48

31,98

0,50

BVS

30,39

31,99

1,60

Авантаж 7

29,95

32,95

3,00

Ovis

33,99

34,99

1,00

VST

32,90

34,90

2,00

Marshal

32,50

34,50

2,00

ZOG

32,50

35,00

2,50

VostokGaz

32,19

33,99

1,80

RLS

32,30

33,70

1,40

Кворум

31,88

34,18

2,30

Катрал

30,77

32,77

2,00

Neftek

32,30

36,49

4,19

Середня ціна в Україні

31,01

32,66

1,65


Здорожчання газу на стелах АЗК пов'язано зі зростанням ціни на ресурс на аукціоні Української енергетичної біржі, де 15 листопада вартість LPG сягнула 62 500 грн/т, або 33,75 грн/л.

Станом на 17 листопада співвідношення середніх цін на автогаз і бензин А-95 становить 63%, тоді як у жовтні цей показник дорівнював 47%.

Мережі по-різному переживають складнощі з доставкою імпортного газу автомобільним транспортом і, як наслідок, різним чином змінюють ціни на стелах. Так, найменше зростання показника зафіксовано в мережах «Надєжда» (BVS), «Автотранс» і SOCAR (динаміку щодо «дочки» азербайджанської держкомпанії зумовлено незмінністю цін на бензин, тоді як решта мереж знизили цінники). Нагадаємо, що всі об'єкти «Автотрансу» й більшість BVS розташовано у Полтавській області, через що регіон вирізняється мінімальною у країні ціною. За інформацією enkorr, ініціатором утримання цін на газ у Полтавському регіоні виступила BVS. Згідно з даними Консалтингової групи «А-95», «Надєжда» - найбільший імпортер LPG за підсумками першої половини листопада.

Співвідношення середніх цін на автогаз і бензин А-95 у мережах, %

Компанія

співвідношення

жовтень

листопад

Зм., %

BVS

47%

54%

15%

SOCAR

46%

54%

16%

Автотранс

47%

54%

17%

ОККО

47%

56%

19%

WOG

47%

56%

19%

Авіас

48%

57%

19%

Авантаж

50%

60%

20%

БРСМ-Нафта

49%

59%

20%

Prime

45%

54%

20%

VostokGaz

49%

58%

20%

RLS

48%

58%

22%

Кло

47%

59%

24%

Mango

48%

60%

24%

UPG

47%

58%

64%

Наразі більшість мереж працюють здебільшого на ресурсі внутрішніх виробників або перекупленому на внутрішньому ринку у імпортерів-гуртовиків. Відразу декілька джерел у крупних і середніх мережах повідомили, що найближчими днями вони очікують надходження законтрактованого у кінці жовтня газу. «Ресурс уже перетнув кордон і перебуває на шляху до заправок», - каже представник однієї з мереж.

Зі слів іншого трейдера, на півдні є вільні пропозиції газу, які, втім, через непомірну для роздробу ціну (57 000-58 000 грн/т) не користуються популярністю. «Для аграріїв це все одно дешевше за аукціонні ціни, а от на заправці економіка вже не рахується», - каже торговець на Одещині.

Як вважають газовики, очікування надходжень газу залізницею і брак інтересу до наявності партій у гурті вже в найближчий тиждень може стати підґрунтям щонайменше для зупинки цін на заправках.

Попри суттєве зростання ціни, попит на газ у мережах зберігається. Втім, важливою умовою є наявність самого ресурсу, бо не всі оператори змогли витримати логістичну розтяжку. «Хоча газ і дорогий, але обсяги реалізації не падають, а, навпаки, зростають. Проте ми розуміємо, що це завдяки нашим конкурентам, АЗК яких періодично підсихають», - прокоментували в одній із великих паливних компаній.
За матеріалами: EnKorr
 

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