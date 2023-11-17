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За тиждень автогаз у роздробі здорожчав на 2 грн/л
17:33 17.11.2023 |
Протягом тижня з 10 по 17 листопада середня роздрібна ціна на автогаз збільшилася на 2,15 грн, до 34,82 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Найбільший приріст вартості продукту зафіксовано у мережі «Авіас» - 3,05 грн, до 35,69 грн/л, найменший - в мережах «Авторанс» і «Рур груп» - 0,50 грн (31,98 грн/л і 35 грн/л відповідно).
У мейджорів газового ринку середня вартість газу зросла на 2,3 грн, до 35,2 грн/л. Ресурс на АЗК ОККО і WOG здорожчав за тиждень у середньому на 2,15 грн/л і 2,3 грн/л відповідно, до 34,99-35,49 грн/л і 35,48-36,48 грн/л. У державній мережі «Укрнафта» газ додав у ціні 2 грн//л, до 33,9 грн/л.
У мережах нижнього цінового діапазону середня вартість LPG збільшилась на 1,77 грн, до 34,12 грн/л (див. табл.).
Станом на 17 листопада найнижчу ціну на автогаз виставив «Автотранс» (31,98 грн/л), найвищу - 36,49 грн/л - дніпровський Neftek.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 10 по 17 листопада 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
10.11.2023
|
17.11.2023
|
Зм.
|
ОККО
|
33,10
|
35,25
|
2,15
|
WOG
|
33,41
|
35,71
|
2,30
|
Авіас
|
32,69
|
35,69
|
3,00
|
Укрнафта
|
31,90
|
33,90
|
2,00
|
UPG
|
32,60
|
34,50
|
1,90
|
AMIC
|
32,56
|
35,60
|
3,04
|
Shell
|
33,54
|
35,56
|
2,02
|
SOCAR
|
32,87
|
35,24
|
2,38
|
БРСМ-Нафта
|
31,50
|
33,53
|
2,04
|
KLO
|
33,99
|
34,99
|
1,00
|
U.GO
|
32,59
|
34,79
|
2,20
|
Автотранс
|
31,48
|
31,98
|
0,50
|
BVS
|
30,39
|
31,99
|
1,60
|
Авантаж 7
|
29,95
|
32,95
|
3,00
|
Ovis
|
33,99
|
34,99
|
1,00
|
VST
|
32,90
|
34,90
|
2,00
|
Marshal
|
32,50
|
34,50
|
2,00
|
ZOG
|
32,50
|
35,00
|
2,50
|
VostokGaz
|
32,19
|
33,99
|
1,80
|
RLS
|
32,30
|
33,70
|
1,40
|
Кворум
|
31,88
|
34,18
|
2,30
|
Катрал
|
30,77
|
32,77
|
2,00
|
Neftek
|
32,30
|
36,49
|
4,19
|
Середня ціна в Україні
|
31,01
|
32,66
|
1,65
Здорожчання газу на стелах АЗК пов'язано зі зростанням ціни на ресурс на аукціоні Української енергетичної біржі, де 15 листопада вартість LPG сягнула 62 500 грн/т, або 33,75 грн/л.
Станом на 17 листопада співвідношення середніх цін на автогаз і бензин А-95 становить 63%, тоді як у жовтні цей показник дорівнював 47%.
Мережі по-різному переживають складнощі з доставкою імпортного газу автомобільним транспортом і, як наслідок, різним чином змінюють ціни на стелах. Так, найменше зростання показника зафіксовано в мережах «Надєжда» (BVS), «Автотранс» і SOCAR (динаміку щодо «дочки» азербайджанської держкомпанії зумовлено незмінністю цін на бензин, тоді як решта мереж знизили цінники). Нагадаємо, що всі об'єкти «Автотрансу» й більшість BVS розташовано у Полтавській області, через що регіон вирізняється мінімальною у країні ціною. За інформацією enkorr, ініціатором утримання цін на газ у Полтавському регіоні виступила BVS. Згідно з даними Консалтингової групи «А-95», «Надєжда» - найбільший імпортер LPG за підсумками першої половини листопада.
Співвідношення середніх цін на автогаз і бензин А-95 у мережах, %
|
Компанія
|
співвідношення
|
жовтень
|
листопад
|
Зм., %
|
BVS
|
47%
|
54%
|
15%
|
SOCAR
|
46%
|
54%
|
16%
|
Автотранс
|
47%
|
54%
|
17%
|
ОККО
|
47%
|
56%
|
19%
|
WOG
|
47%
|
56%
|
19%
|
Авіас
|
48%
|
57%
|
19%
|
Авантаж
|
50%
|
60%
|
20%
|
БРСМ-Нафта
|
49%
|
59%
|
20%
|
Prime
|
45%
|
54%
|
20%
|
VostokGaz
|
49%
|
58%
|
20%
|
RLS
|
48%
|
58%
|
22%
|
Кло
|
47%
|
59%
|
24%
|
Mango
|
48%
|
60%
|
24%
|
UPG
|
47%
|
58%
|
64%
Наразі більшість мереж працюють здебільшого на ресурсі внутрішніх виробників або перекупленому на внутрішньому ринку у імпортерів-гуртовиків. Відразу декілька джерел у крупних і середніх мережах повідомили, що найближчими днями вони очікують надходження законтрактованого у кінці жовтня газу. «Ресурс уже перетнув кордон і перебуває на шляху до заправок», - каже представник однієї з мереж.
Зі слів іншого трейдера, на півдні є вільні пропозиції газу, які, втім, через непомірну для роздробу ціну (57 000-58 000 грн/т) не користуються популярністю. «Для аграріїв це все одно дешевше за аукціонні ціни, а от на заправці економіка вже не рахується», - каже торговець на Одещині.
Як вважають газовики, очікування надходжень газу залізницею і брак інтересу до наявності партій у гурті вже в найближчий тиждень може стати підґрунтям щонайменше для зупинки цін на заправках.
Попри суттєве зростання ціни, попит на газ у мережах зберігається. Втім, важливою умовою є наявність самого ресурсу, бо не всі оператори змогли витримати логістичну розтяжку. «Хоча газ і дорогий, але обсяги реалізації не падають, а, навпаки, зростають. Проте ми розуміємо, що це завдяки нашим конкурентам, АЗК яких періодично підсихають», - прокоментували в одній із великих паливних компаній.
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