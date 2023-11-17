Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent подорожчала до $78,5 за барель

Нафта дорожчає вдень у п'ятницю, відновлюючись після падіння до мінімумів із липня напередодні.

Січневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:34 EET подорожчали на $1,1 (1,42%) - до $78,52 за барель.

Котирування грудневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $0,98 (1,34%) - до $73,88 за барель.

З початку тижня Brent і WTI подешевшали більш ніж на 4%.

Негативним фактором для ринку нафти стали сигнали ослаблення світової економіки і високий рівень запасів у Штатах. Як повідомило в середу Міненерго США, резерви в країні за останні два тижні підскочили на 17,5 млн барелів.

"Вся увага ринку після нещодавнього падіння нафтових котирувань знову сфокусувалася на ОПЕК+", - зазначив старший аналітик сировинного ринку в SEB AB Б'ярн Скілдруп.

За оцінками аналітиків Goldman Sachs, ОПЕК намагатиметься підтримати ціни на нафту марки Brent у діапазоні від $80 до $100 за барель у 2024 році.

