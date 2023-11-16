Ціни на нафту слабо знижуються, Brent торгується близько $81 за барель

Ціни на нафту залишаються в мінусі в четвер, але перебувають значно вище внутрішньоденних мінімумів.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:20 EET. у четвер становить $81,02 за барель, що на $0,16 (0,20%) нижче, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,19 (0,25%), до $76,47 за барель.

Під час сесії ціна Brent опускалася до $80,28 за барель, WTI - до $75,67 за барель.

Напередодні ціни на нафту знизилися вперше за п'ять сесій на даних міністерства енергетики США, які показали збільшення запасів нафти в країні до максимального рівня з серпня.

Комерційні запаси нафти в США на тижні, що завершився 10 листопада, збільшилися на 3,6 млн барелів, йдеться в доповіді Міненерго. Тижнем раніше вони зросли на 13,87 млн барелів. Таким чином, підвищення запасів за два тижні становило 17,5 млн барелів.

Експерти, яких опитало S&P Global Commodity Insights, у середньому очікували зростання нафтових резервів за цей період на 4,5 млн барелів, зазначає Market Watch.

Тим часом, запаси бензину і дистилятів у США скоротилися за підсумками обох тижнів.

Міненерго США в середу опублікувало дані про запаси одразу за два тижні.

"Звіт Міненерго спровокував нову хвилю спаду, з яким ринок стикався нещодавно у зв'язку з погіршенням фундаментальних чинників", - зазначає Оле Хансен, який відповідає за стратегію на сировинних ринках у Saxo Bank A/S.