Фінансові новини
- |
- 16.11.23
- |
- 15:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту слабо знижуються, Brent торгується близько $81 за барель
13:48 16.11.2023 |
Ціни на нафту залишаються в мінусі в четвер, але перебувають значно вище внутрішньоденних мінімумів.
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:20 EET. у четвер становить $81,02 за барель, що на $0,16 (0,20%) нижче, ніж на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,19 (0,25%), до $76,47 за барель.
Під час сесії ціна Brent опускалася до $80,28 за барель, WTI - до $75,67 за барель.
Напередодні ціни на нафту знизилися вперше за п'ять сесій на даних міністерства енергетики США, які показали збільшення запасів нафти в країні до максимального рівня з серпня.
Комерційні запаси нафти в США на тижні, що завершився 10 листопада, збільшилися на 3,6 млн барелів, йдеться в доповіді Міненерго. Тижнем раніше вони зросли на 13,87 млн барелів. Таким чином, підвищення запасів за два тижні становило 17,5 млн барелів.
Експерти, яких опитало S&P Global Commodity Insights, у середньому очікували зростання нафтових резервів за цей період на 4,5 млн барелів, зазначає Market Watch.
Тим часом, запаси бензину і дистилятів у США скоротилися за підсумками обох тижнів.
Міненерго США в середу опублікувало дані про запаси одразу за два тижні.
"Звіт Міненерго спровокував нову хвилю спаду, з яким ринок стикався нещодавно у зв'язку з погіршенням фундаментальних чинників", - зазначає Оле Хансен, який відповідає за стратегію на сировинних ринках у Saxo Bank A/S.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий глава МЗС Британії Кемерон приїхав з першим закордонним візитом до Києва
ТОП-НОВИНИ
|Байден після переговорів знову назвав Сі Цзіньпіна диктатором
|Дослідження: Вступ України до ЄС - посильне завдання
|Україна стала повноправним учасником Механізму захисту ЄС
|ПриватБанк не повернуть Коломойському - апеляційний суд підтвердив законність націоналізації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мотор Січ домовилась з АРМА про управління авіазаводом Богуслаєва
|Рішення немає: Україна, Польща та Єврокомісія провели новий раунд перемовин про розблокування кордону
|НКРЕКП схвалила на 2024 рік тариф «Укренерго» на передачу е/е в розмірі 592,89 грн/МВт-год
|Ціни на нафту слабо знижуються, Brent торгується близько $81 за барель
|Рекордна світова торгівля СПГ зросте за 5 років до 500 млн тонн — IEF
|Рада додатково підвищить податок на надприбутки банків, – Гетманцев
Бізнес
|Китай скуповує у США обладнання для виробництва мікросхем, попри обмеження
|NVIDIA представила новий флагманський чип H200 для штучного інтелекту
|Volvo представив електричний мінівен EM90
|Humane офіційно представила AI Pin - переносний пристрій із лазерним проєктором та підтримкою моделей OpenAI
|У Південній Кореї робот на смерть задавив людину, не відрізнивши її від коробки з овочами
|Infiniti показав новий концепт Vision Qe
|Німеччина, Італія та Франція інвестуватимуть щорічно понад $350 млн в аерокосмічну компанію Arianespace