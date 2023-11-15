Нафта перейшла до зниження, дисконт Urals/Brent змінюється різноспрямовано

Ціни на нафту почали знижуватися вдень у середу.

Січневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:00 EET подешевшали на $0,35 (0,42%) - до $82,12 за барель.

Котирування грудневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $0,47 (0,6%) - до $77,79 за барель.

Учасники ринку оцінюють сигнали про зміну запасів енергоносіїв у США.

За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), минулого тижня запаси в Штатах зросли на 1,34 млн барелів. Тижнем раніше резерви підскочили на 11,9 млн барелів.

Офіційні дані Міненерго опублікують о 17:30 EET у середу, причому одразу за два тижні. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що вони вкажуть на зростання запасів нафти на 1,8 млн барелів.

Тим часом напередодні Міжнародне енергетичне агентство підвищило прогноз зростання глобального попиту на нафту в 2023 році на 113 тис. барелів на добу (б/д) - до 2,367 млн б/д. Таким чином, організація очікує, що світовий попит у поточному році становитиме 101,96 млн б/д.

За даними агентства Argus, з якими ознайомився "Інтерфакс", котирування Urals (у європейських портах) за 14 днів листопада склалося на рівні $75,86 за барель проти $81,69 у жовтні, водночас дисконт до Brent у перші тижні листопада трохи підріс до $9,68/б проти $9,44/б у вересні.

Зокрема, котирування Urals NWE CIF Rotterdam у листопаді впало на $6,7 за барель до $73,2 за барель (знижка до Brent зросла до $12,2/б проти $11,13/б у жовтні), котирування Urals Med Aframax CIF Augusta знизилося майже на $5/б - до $78,4/б (знижка до Brent скоротилася, водночас звузилася до $7,1/б порівняно з $7,75/б у жовтні).

Ці котирування після введення ембарго ЄС на купівлю російської нафти є розрахунковими до цін, що формуються в російських портах (FOB). Так, у першій половині листопада нафту Urals у порту Приморськ продавали по $70 за барель (дисконт до Brent - $15,5/барель) порівняно з $77,4 за барель у жовтні (дисконт до Brent - $13,73/барель), у порту Новоросійськ - по $72,2 за барель проти майже $79 за барель у вересні (знижка зросла до $13,4 у листопаді порівняно з $12,2 за барель у жовтні).

Argus із лютого почав формування котирування російської нафти в індійських портах: у листопаді котирування Urals DAP West Coast India знизилося на $5,4/барель - до $80,8 за барель, водночас дисконти до Brent трохи знизилися - $4,76/б у першій половині листопада проти $4,93/б у жовтні.

Котирування ESPO blend FOB у порту Козьміно в листопаді падає на $4,7/б - до $79,6/барель, дисконт при цьому зріс до $4 за барель проти $3,4 за барель у жовтні.

Європейським компаніям з 5 грудня 2022 року заборонено купувати російську нафту. РФ переорієнтує поставки на азіатські ринки, головним чином до Китаю та Індії. Крім того, країни G7 і Євросоюзу, намагаючись обмежити доходи Москви від продажу нафти, але зберегти її присутність на ринку, заборонили своїм компаніям перевозити російську нафту і надавати пов'язані з її транспортуванням послуги, якщо сировину не продають за встановленою їхніми урядами стелею - price cap (з 5 грудня - $60 за барель). РФ заборонила своїм компаніям реалізовувати нафту, якщо в контрактах прописано умову "стелі". Щодо нафтопродуктів price cap набув чинності з 5 лютого 2023 року, щодо легких нафтопродуктів він залишає $100 за барель, щодо важких - $45/барр.