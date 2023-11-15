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Нафта дорожчає на тлі економічних даних з Китаю та прогнозу сильного попиту
08:29 15.11.2023 |
Ціни на нафту зросли в середу, оскільки обсяг промислового виробництва та роздрібні продажі в Китаї перевершили очікування, наступного дня після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило прогноз зростання попиту на нафту цього року.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:27 EET подорожчали на 20 центів, або 0,2%, до $82,67 за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 15 центів, також на 0 2% до $78,28.
В жовтні економічна активність у Китаї пожвавилася, оскільки промислове виробництво зростало більш швидкими темпами, а зростання роздрібного продажу перевершило очікування, що є обнадійливою ознакою для другої за величиною економіки світу.
МЕА приєдналося до Організації країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+) у підвищенні прогнозу зростання попиту на нафту на цей рік, незважаючи на прогнози уповільнення економічного зростання у багатьох великих країнах.
"МЕА вважає, що попит на нафту залишається здоровим. Воно підвищило свій прогноз через вищу, ніж очікувалося, споживання нафти в Китаї", - йдеться у повідомленні ANZ Research у середу.
Очікування того, що Федеральна резервна система США може знизити відсоткові ставки наступної весни, призвели до падіння долара США до кошика валют до мінімуму за два з половиною місяці. Послаблення долара може стимулювати попит на нафту, роблячи нафту дешевшою для покупців, які використовують інші валюти.
Управління енергетичної інформації США (EIA) у середу опублікує свій перший за два тижні звіт про запаси нафти. EIA не опублікувало звіт про зберігання минулого тижня через оновлення систем.
За даними опитування Reuters, згідно з даними Американського інституту нафти, опублікованими у вівторок, за тиждень, що завершився 10 листопада, аналітики прогнозують, що енергетичні компанії додали до запасів США близько 1,8 мільйона барелів нафти.
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