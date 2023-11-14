Ціни на нафту слабо підвищуються, Brent торгується на рівні $82,65 за барель

Ціни на нафту слабо підвищуються на торгах у вівторок після публікації щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:35 EET у вівторок становить $82,65 за барель, що на $0,13 (0,16%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,14 (0,18%), до $78,4 за барель.

МЕА підвищило прогноз зростання глобального попиту на нафту 2023 року на 113 тис. барелів на добу (б/д) - до 2,367 млн б/д. Таким чином, організація очікує, що світовий попит на нафту цього року становитиме 101,96 млн б/д.

Пропозиція нафти на світовому ринку в поточному році підвищиться на 1,7 млн б/д, до рекордних 101,8 млн б/д, головним чином завдяки збільшенню видобутку в США і Бразилії, прогнозує МЕА. Зокрема, виробництво нафти в Штатах у 2023 році може сягнути рекордних 19,3 млн б/д, зазначають в організації.

Тоді як Саудівська Аравія і Росія обмежують видобуток, США нарощують його. У жовтні обсяг виробництва нафти в Штатах був на 1,2 млн барелів на добу вищим, ніж роком раніше, зазначають у МЕА.

Країни ОПЕК+ у жовтні видобували 36,51 млн б/д нафти, тоді як за умовами угоди могли видобувати 36,92 млн б/д, підрахували аналітики МЕА. Таким чином, відставання від плану з урахуванням усіх добровільних обмежень за підсумками минулого місяця становило 400 тис. б/д.

Фундаментальні фактори "все ще підтримують ціни, і ми очікуємо дефіциту нафти на ринку до кінця поточного року", зазначає Уоррен Паттерсон з ING Groep NV.

"Деяке перевищення попиту пропозицією, яке прогнозується на початку наступного року, може зійти нанівець, якщо Саудівська Аравія продовжить добровільне обмеження видобутку", - написав експерт.