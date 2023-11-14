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Пальне у роздробі почало дешевшати
13:57 14.11.2023 |
Протягом минулого тижня вартість пального в країні була стабільною на більшості АЗК. Але ті компанії, які все ж таки переглянули ціни, притримуються нисхідного тренду.
З 6 по 14 жовтня середня вартість бензину марки А-95 зменшилася на 0,13 грн і становить 55,34 грн/л, А-95+ — на 0,02 грн — до 58,33 грн/л, дизпального — на 0,18 грн/л — до 55,62 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
З національних мереж тільки в AMIC відбулися зміни на стелі: А-95 у середньому здешевшав на 0,63 грн, до 53,69-55,49 грн/л, А-95+ — на 0,50 грн, до 56,49-56,99 грн/л, дизель — на 0,82 грн, до 54,69-55,49 грн/л.
Загалом основні події відбувались у дискаунт-сегменті. У цих мережах середня ціна на бензин А-95 зменшилася на 0,29 грн/л, до 54,37 грн/л, А-95+ — на 0,12 грн, до 57,77 грн/л, дизельного пального — на 0,39 грн, до 54,47 грн/л.
В U.GO, VST і «БРСМ-Нафта» середня вартість А-95 зменшилась на 0,06–0,86 грн/л, ДП — на 0,15-0,87 грн/л. Крім того, дизпальне здешевшало в мережах RLS, Prime і «Фактор» на 0,50-1 грн/л (див. табл.).
Здешевшало на 1 грн/л пальне у мережах UPG й «Катрал»: ціна на А-95 становить 53,90 грн/л і 54,99 грн/л відповідно, на дизельное пальне — 53,90 грн/л і 54,79 грн/л відповідно. Також вартість пального на 1 грн зменшилась на АЗК мережі KLO: А-95 — до 54,39 грн/л, дизелю — до 54,29 грн/л.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗК з 6 по 14 листопада 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
WOG
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
Авіас
|
56,00
|
0,00
|
56,50
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
53,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
54,90
|
0,00
|
UPG
|
53,90
|
-1,00
|
55,90
|
-1,00
|
53,90
|
-1,00
|
AMIC
|
55,31
|
-0,63
|
56,74
|
-0,50
|
55,33
|
-0,82
|
Shell
|
57,79
|
0,00
|
59,89
|
0,00
|
57,79
|
0,00
|
SOCAR
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
52,71
|
-0,06
|
53,18
|
-0,15
|
KLO
|
54,39
|
-1,00
|
55,79
|
0,00
|
54,29
|
-1,00
|
U.GO
|
53,66
|
-0,86
|
53,51
|
-0,87
|
Автотранс
|
55,98
|
0,00
|
55,98
|
0,00
|
BVS
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
Chipo
|
54,05
|
0,00
|
54,30
|
0,00
|
Авантаж 7
|
49,95
|
0,00
|
51,55
|
0,00
|
Prime
|
53,50
|
0,00
|
53,50
|
-0,50
|
Укр-Петроль
|
53,50
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
Рур груп
|
54,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Mango
|
52,69
|
0,00
|
54,09
|
0,00
|
Ovis
|
54,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
VST
|
54,50
|
-0,30
|
53,70
|
-0,20
|
Marshal
|
54,40
|
0,00
|
54,40
|
0,00
|
Маркет
|
51,19
|
0,00
|
51,39
|
0,00
|
Олас
|
53,95
|
0,00
|
54,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
54,39
|
0,00
|
54,39
|
0,00
|
Neftek
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
Кворум
|
54,48
|
0,00
|
53,98
|
0,00
|
ZOG
|
55,00
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
Катрал
|
54,99
|
-1,00
|
54,79
|
-1,00
|
Green Wave
|
55,50
|
0,00
|
54,80
|
0,00
|
RLS
|
53,90
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
52,90
|
-1,00
|
Фактор
|
51,50
|
0,00
|
51,00
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
55,34
|
-0,13
|
58,33
|
-0,02
|
55,62
|
-0,18
Нагадаємо, що минулими вихідними відновили роботу заправки мережі «Авантаж 7» у Київській області, роботу яких було зупинено 2 листопада через позбавлення ліцензій на роздрібну торгівлю пальним. Наразі вартість бензину марки А-95 у мережі становить 49,95 грн/л, дизельного пального — 51,55 грн/л.
Згідно з даними Консалтингової групи «А-95», наразі спред між роздрібною і гуртовою ціною на дизпальне становить 7,78 грн/л, на бензин марки А-95 — 9,78 грн/л. Такі показники свідчать про досить непоганий потенціал для подальшого зниження цін на пальне у роздрібних мережах.
Спред між роздробом і гуртом у 2023 р., грн/л
|
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