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АНАЛІТИКА

Пальне у роздробі почало дешевшати

 

Протягом минулого тижня вартість пального в країні була стабільною на більшості АЗК. Але ті компанії, які все ж таки переглянули ціни, притримуються нисхідного тренду.

З 6 по 14 жовтня середня вартість бензину марки А-95 зменшилася на 0,13 грн і становить 55,34 грн/л, А-95+ — на 0,02 грн — до 58,33 грн/л, дизпального — на 0,18 грн/л — до 55,62 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

З національних мереж тільки в AMIC відбулися зміни на стелі: А-95 у середньому здешевшав на 0,63 грн, до 53,69-55,49 грн/л, А-95+ — на 0,50 грн, до 56,49-56,99 грн/л, дизель — на 0,82 грн, до 54,69-55,49 грн/л.

Загалом основні події відбувались у дискаунт-сегменті. У цих мережах середня ціна на бензин А-95 зменшилася на 0,29 грн/л, до 54,37 грн/л, А-95+ — на 0,12 грн, до 57,77 грн/л, дизельного пального — на 0,39 грн, до 54,47 грн/л.

В U.GO, VST і «БРСМ-Нафта» середня вартість А-95 зменшилась на 0,06–0,86 грн/л, ДП — на 0,15-0,87 грн/л. Крім того, дизпальне здешевшало в мережах RLS, Prime і «Фактор» на 0,50-1 грн/л (див. табл.).

Здешевшало на 1 грн/л пальне у мережах UPG й «Катрал»: ціна на А-95 становить 53,90 грн/л і 54,99 грн/л відповідно, на дизельное пальне — 53,90 грн/л і 54,79 грн/л відповідно. Також вартість пального на 1 грн зменшилась на АЗК мережі KLO: А-95 — до 54,39 грн/л, дизелю — до 54,29 грн/л.


Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗК з 6 по 14 листопада 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

WOG

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

Авіас

56,00

0,00

56,50

0,00

56,00

0,00

Укрнафта

53,90

0,00

55,90

0,00

54,90

0,00

UPG

53,90

-1,00

55,90

-1,00

53,90

-1,00

AMIC

55,31

-0,63

56,74

-0,50

55,33

-0,82

Shell

57,79

0,00

59,89

0,00

57,79

0,00

SOCAR

59,99

0,00

61,99

0,00

59,99

0,00

БРСМ-Нафта

52,71

-0,06

    

53,18

-0,15

KLO

54,39

-1,00

55,79

0,00

54,29

-1,00

U.GO

53,66

-0,86

    

53,51

-0,87

Автотранс

55,98

0,00

    

55,98

0,00

BVS

55,99

0,00

57,99

0,00

55,99

0,00

Chipo

54,05

0,00

    

54,30

0,00

Авантаж 7

49,95

0,00

    

51,55

0,00

Prime

53,50

0,00

    

53,50

-0,50

Укр-Петроль

53,50

0,00

    

54,00

0,00

Рур груп

54,99

0,00

    

54,99

0,00

Mango

52,69

0,00

    

54,09

0,00

Ovis

54,99

0,00

57,99

0,00

55,49

0,00

VST

54,50

-0,30

    

53,70

-0,20

Marshal

54,40

0,00

    

54,40

0,00

Маркет

51,19

0,00

    

51,39

0,00

Олас

53,95

0,00

    

54,50

0,00

VostokGaz

54,39

0,00

    

54,39

0,00

Neftek

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

Кворум

54,48

0,00

    

53,98

0,00

ZOG

55,00

0,00

    

56,00

0,00

Катрал

54,99

-1,00

    

54,79

-1,00

Green Wave

55,50

0,00

    

54,80

0,00

RLS

53,90

0,00

56,00

0,00

52,90

-1,00

Фактор

51,50

0,00

    

51,00

-0,50

Середня ціна в Україні

55,34

-0,13

58,33

-0,02

55,62

-0,18


Нагадаємо, що минулими вихідними відновили роботу заправки мережі «Авантаж 7» у Київській області, роботу яких було зупинено 2 листопада через позбавлення ліцензій на роздрібну торгівлю пальним. Наразі вартість бензину марки А-95 у мережі становить 49,95 грн/л, дизельного пального — 51,55 грн/л.

Згідно з даними Консалтингової групи «А-95», наразі спред між роздрібною і гуртовою ціною на дизпальне становить 7,78 грн/л, на бензин марки А-95 — 9,78 грн/л. Такі показники свідчать про досить непоганий потенціал для подальшого зниження цін на пальне у роздрібних мережах.


Спред між роздробом і гуртом у 2023 р., грн/л

Пальне у роздробі почало дешевшати
За матеріалами: EnKorr
 

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