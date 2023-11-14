Пальне у роздробі почало дешевшати

Протягом минулого тижня вартість пального в країні була стабільною на більшості АЗК. Але ті компанії, які все ж таки переглянули ціни, притримуються нисхідного тренду.

З 6 по 14 жовтня середня вартість бензину марки А-95 зменшилася на 0,13 грн і становить 55,34 грн/л, А-95+ — на 0,02 грн — до 58,33 грн/л, дизпального — на 0,18 грн/л — до 55,62 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

З національних мереж тільки в AMIC відбулися зміни на стелі: А-95 у середньому здешевшав на 0,63 грн, до 53,69-55,49 грн/л, А-95+ — на 0,50 грн, до 56,49-56,99 грн/л, дизель — на 0,82 грн, до 54,69-55,49 грн/л.

Загалом основні події відбувались у дискаунт-сегменті. У цих мережах середня ціна на бензин А-95 зменшилася на 0,29 грн/л, до 54,37 грн/л, А-95+ — на 0,12 грн, до 57,77 грн/л, дизельного пального — на 0,39 грн, до 54,47 грн/л.

В U.GO, VST і «БРСМ-Нафта» середня вартість А-95 зменшилась на 0,06–0,86 грн/л, ДП — на 0,15-0,87 грн/л. Крім того, дизпальне здешевшало в мережах RLS, Prime і «Фактор» на 0,50-1 грн/л (див. табл.).

Здешевшало на 1 грн/л пальне у мережах UPG й «Катрал»: ціна на А-95 становить 53,90 грн/л і 54,99 грн/л відповідно, на дизельное пальне — 53,90 грн/л і 54,79 грн/л відповідно. Також вартість пального на 1 грн зменшилась на АЗК мережі KLO: А-95 — до 54,39 грн/л, дизелю — до 54,29 грн/л.





Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗК з 6 по 14 листопада 2023 р., грн/л

Компанія А-95 А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 57,99 0,00 59,99 0,00 57,99 0,00 WOG 57,99 0,00 59,99 0,00 57,99 0,00 Авіас 56,00 0,00 56,50 0,00 56,00 0,00 Укрнафта 53,90 0,00 55,90 0,00 54,90 0,00 UPG 53,90 -1,00 55,90 -1,00 53,90 -1,00 AMIC 55,31 -0,63 56,74 -0,50 55,33 -0,82 Shell 57,79 0,00 59,89 0,00 57,79 0,00 SOCAR 59,99 0,00 61,99 0,00 59,99 0,00 БРСМ-Нафта 52,71 -0,06 53,18 -0,15 KLO 54,39 -1,00 55,79 0,00 54,29 -1,00 U.GO 53,66 -0,86 53,51 -0,87 Автотранс 55,98 0,00 55,98 0,00 BVS 55,99 0,00 57,99 0,00 55,99 0,00 Chipo 54,05 0,00 54,30 0,00 Авантаж 7 49,95 0,00 51,55 0,00 Prime 53,50 0,00 53,50 -0,50 Укр-Петроль 53,50 0,00 54,00 0,00 Рур груп 54,99 0,00 54,99 0,00 Mango 52,69 0,00 54,09 0,00 Ovis 54,99 0,00 57,99 0,00 55,49 0,00 VST 54,50 -0,30 53,70 -0,20 Marshal 54,40 0,00 54,40 0,00 Маркет 51,19 0,00 51,39 0,00 Олас 53,95 0,00 54,50 0,00 VostokGaz 54,39 0,00 54,39 0,00 Neftek 57,99 0,00 59,99 0,00 57,99 0,00 Кворум 54,48 0,00 53,98 0,00 ZOG 55,00 0,00 56,00 0,00 Катрал 54,99 -1,00 54,79 -1,00 Green Wave 55,50 0,00 54,80 0,00 RLS 53,90 0,00 56,00 0,00 52,90 -1,00 Фактор 51,50 0,00 51,00 -0,50 Середня ціна в Україні 55,34 -0,13 58,33 -0,02 55,62 -0,18





Нагадаємо, що минулими вихідними відновили роботу заправки мережі «Авантаж 7» у Київській області, роботу яких було зупинено 2 листопада через позбавлення ліцензій на роздрібну торгівлю пальним. Наразі вартість бензину марки А-95 у мережі становить 49,95 грн/л, дизельного пального — 51,55 грн/л.

Згідно з даними Консалтингової групи «А-95», наразі спред між роздрібною і гуртовою ціною на дизпальне становить 7,78 грн/л, на бензин марки А-95 — 9,78 грн/л. Такі показники свідчать про досить непоганий потенціал для подальшого зниження цін на пальне у роздрібних мережах.





Спред між роздробом і гуртом у 2023 р., грн/л



