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ОПЕК+ у жовтні відставала від плану з видобутку нафти на 400 тис. б/д - МЕА
13:23 14.11.2023 |
Країни ОПЕК+ у жовтні видобували 36,51 млн б/д нафти, тоді як за умовами угоди могли видобувати 36,92 млн б/д, підрахували аналітики Міжнародного енергетичного агентства.
Таким чином, відставання від плану з урахуванням усіх добровільних обмежень за підсумками минулого місяця становило 400 тис. б/д. Щодо вересня країни альянсу збільшили нафтовиробництво на 70 тис. б/д.
Так, видобуток держав ОПЕК, що беруть участь в угоді, в жовтні становив 23,21 млн б/д, що на 170 тис. б/д менше за план. Країни не-ОПЕК минулого місяця видобували на 240 тис. б/д нижче дозволеного рівня - 14,98 млн б/д (13,31 млн б/д без урахування Мексики).
За оцінкою МЕА, найбільшим виробником альянсу залишається Росія: її видобуток який місяць поспіль перебуває на стабільному рівні в 9,5 млн б/д. Інший великий гравець - Саудівська Аравія - видобував на рівні 9 млн б/д, що відповідає цільовому рівню з урахуванням оголошеного добровільного скорочення нафтовиробництва на 1 млн б/д.
Найбільше збільшення видобутку в жовтні зафіксовано в Іраку та Анголі - на 40 тис. б/д. Росія наростила нафтовиробництво на 30 тис. б/д. Видобуток інших країн, що беруть участь в угоді, не зазнав значних змін за місяць.
МЕА нагадує, що 26 листопада країни ОПЕК+ мають провести повноцінну міністерську зустріч у Відні. Агентство наголошує, що незрозуміло, коли і як найбільші виробники альянсу - Росія і Саудівська Аравія - відмовляться від своїх добровільних обмежень. На думку аналітиків МЕА, добровільне скорочення нафтовиробництва королівством на 1 млн б/д може призвести до "значного дефіциту" на світовому ринку, через що загальна пропозиція країн ОПЕК+ буде на 900 тис. б/д нижчою за потреби в ньому.
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