Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ОПЕК+ у жовтні відставала від плану з видобутку нафти на 400 тис. б/д - МЕА

 

Країни ОПЕК+ у жовтні видобували 36,51 млн б/д нафти, тоді як за умовами угоди могли видобувати 36,92 млн б/д, підрахували аналітики Міжнародного енергетичного агентства.

Таким чином, відставання від плану з урахуванням усіх добровільних обмежень за підсумками минулого місяця становило 400 тис. б/д. Щодо вересня країни альянсу збільшили нафтовиробництво на 70 тис. б/д.

Так, видобуток держав ОПЕК, що беруть участь в угоді, в жовтні становив 23,21 млн б/д, що на 170 тис. б/д менше за план. Країни не-ОПЕК минулого місяця видобували на 240 тис. б/д нижче дозволеного рівня - 14,98 млн б/д (13,31 млн б/д без урахування Мексики).

За оцінкою МЕА, найбільшим виробником альянсу залишається Росія: її видобуток який місяць поспіль перебуває на стабільному рівні в 9,5 млн б/д. Інший великий гравець - Саудівська Аравія - видобував на рівні 9 млн б/д, що відповідає цільовому рівню з урахуванням оголошеного добровільного скорочення нафтовиробництва на 1 млн б/д.

Найбільше збільшення видобутку в жовтні зафіксовано в Іраку та Анголі - на 40 тис. б/д. Росія наростила нафтовиробництво на 30 тис. б/д. Видобуток інших країн, що беруть участь в угоді, не зазнав значних змін за місяць.

МЕА нагадує, що 26 листопада країни ОПЕК+ мають провести повноцінну міністерську зустріч у Відні. Агентство наголошує, що незрозуміло, коли і як найбільші виробники альянсу - Росія і Саудівська Аравія - відмовляться від своїх добровільних обмежень. На думку аналітиків МЕА, добровільне скорочення нафтовиробництва королівством на 1 млн б/д може призвести до "значного дефіциту" на світовому ринку, через що загальна пропозиція країн ОПЕК+ буде на 900 тис. б/д нижчою за потреби в ньому.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,1609
  0,0830
 0,23
EUR
 1
 38,5945
  0,0525
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2368  0,09 0,25 37,8168  0,06 0,16
EUR 39,7435  0,06 0,16 40,5110  0,05 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3000  0,14 0,39 36,3300  0,15 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес