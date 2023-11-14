ОПЕК дещо підвищила оцінку зростання попиту на нафту у 2023 р., зберегла на 2024 р.

Зростання світового попиту на нафту в четвертому кварталі 2023 року виявилося кращим, ніж очікувалося (на 150 тис. барелів на добу), тому ОПЕК трохи підвищила прогноз зростання споживання нафти в 2023 році до 2,5 млн б/д.

Як зазначено у щомісячному звіті організації, попит на нафту в IV кварталі виявився вищим у країнах, що не входять до ОЕСР.

"Незначний перегляд даних ОЕСР у бік зниження за перші три квартали року був більш ніж компенсований переглядом даних ОЕСР у бік підвищення за регіонами, які не входять до ОЕСР. Очікується, що в регіоні ОЕСР попит на нафту 2023 року зросте на 82 тис. б/д - до 45,8 млн б/д, а попит у країнах, що не входять до ОЕСР, зросте на 2,4 млн б/д - до 56,3 млн б/д", - зазначають аналітики.

ОПЕК очікує сильного зростання на нафту в американських країнах ОЕСР на тлі зростання попиту на гас і бензин.

Експерти підвищили оцінку споживання нафти 2022 року на 30 тис. б/д - до 99,66 млн б/д, на 50 тис. б/д підвищено прогноз зростання за 2023 рік. Отже, тепер ОПЕК очікує, що попит на нафту в 2023 році зросте на 2,46 млн б/д - до 102,1 млн б/д.

Оцінку зростання попиту в 2024 році збережено на рівні 2,25 млн б/д - до 104,36 млн б/д.