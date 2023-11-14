Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent торгується біля $81,5 за барель

 

Ціни на нафту перейшли до зростання на торгах у понеділок, трейдери очікують оновлених прогнозів ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо перспектив попиту.

ОПЕК опублікує щомісячний звіт щодо нафтового ринку в понеділок, МЕА - у вівторок.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:00 EET у понеділок становить $81,54 за барель, що на $0,11 (0,14%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,13 (0,17%), до $77,3 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 4,1%, WTI - на 4,2%. Обидва сорти завершили в мінусі третій тиждень поспіль через побоювання ослаблення глобального попиту, зазначає Market Watch.

За останні три тижні Brent втратила 12% вартості на тлі "ведмежих" сигналів із Китаю, США та Європи, а також зниження премії за ризик, яку трейдери закладали в ціну через конфлікт на Близькому Сході. Перебоїв у постачанні нафти з регіону, яких побоювався ринок через ескалацію конфлікту Ізраїлю з ХАМАСом, не відбулося.

"Ціни і Brent, і WTI тримаються вище за ключові рівні підтримки, і це, ймовірно, означає, що ліквідація трейдерами "довгих" позицій на ринку завершилася", - говорить Оле Гансен, який відповідає за стратегію на сировинних ринках у Saxo Bank.

Увага гравців цього тижня, крім звітів ОПЕК і МЕА, спрямована на дані про динаміку інфляції в США, зазначає експерт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,1609
  0,0830
 0,23
EUR
 1
 38,5945
  0,0525
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1439  0,02 0,04 37,7568  0,01 0,03
EUR 39,6811  0,06 0,14 40,4561  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1600  0,09 0,26 36,1800  0,09 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес