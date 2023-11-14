Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent торгується біля $81,5 за барель

Ціни на нафту перейшли до зростання на торгах у понеділок, трейдери очікують оновлених прогнозів ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо перспектив попиту.

ОПЕК опублікує щомісячний звіт щодо нафтового ринку в понеділок, МЕА - у вівторок.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:00 EET у понеділок становить $81,54 за барель, що на $0,11 (0,14%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,13 (0,17%), до $77,3 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 4,1%, WTI - на 4,2%. Обидва сорти завершили в мінусі третій тиждень поспіль через побоювання ослаблення глобального попиту, зазначає Market Watch.

За останні три тижні Brent втратила 12% вартості на тлі "ведмежих" сигналів із Китаю, США та Європи, а також зниження премії за ризик, яку трейдери закладали в ціну через конфлікт на Близькому Сході. Перебоїв у постачанні нафти з регіону, яких побоювався ринок через ескалацію конфлікту Ізраїлю з ХАМАСом, не відбулося.

"Ціни і Brent, і WTI тримаються вище за ключові рівні підтримки, і це, ймовірно, означає, що ліквідація трейдерами "довгих" позицій на ринку завершилася", - говорить Оле Гансен, який відповідає за стратегію на сировинних ринках у Saxo Bank.

Увага гравців цього тижня, крім звітів ОПЕК і МЕА, спрямована на дані про динаміку інфляції в США, зазначає експерт.