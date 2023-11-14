Фінансові новини
- |
- 14.11.23
- |
- 00:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent торгується біля $81,5 за барель
13:50 13.11.2023 |
Ціни на нафту перейшли до зростання на торгах у понеділок, трейдери очікують оновлених прогнозів ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо перспектив попиту.
ОПЕК опублікує щомісячний звіт щодо нафтового ринку в понеділок, МЕА - у вівторок.
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:00 EET у понеділок становить $81,54 за барель, що на $0,11 (0,14%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,13 (0,17%), до $77,3 за барель.
За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 4,1%, WTI - на 4,2%. Обидва сорти завершили в мінусі третій тиждень поспіль через побоювання ослаблення глобального попиту, зазначає Market Watch.
За останні три тижні Brent втратила 12% вартості на тлі "ведмежих" сигналів із Китаю, США та Європи, а також зниження премії за ризик, яку трейдери закладали в ціну через конфлікт на Близькому Сході. Перебоїв у постачанні нафти з регіону, яких побоювався ринок через ескалацію конфлікту Ізраїлю з ХАМАСом, не відбулося.
"Ціни і Brent, і WTI тримаються вище за ключові рівні підтримки, і це, ймовірно, означає, що ліквідація трейдерами "довгих" позицій на ринку завершилася", - говорить Оле Гансен, який відповідає за стратегію на сировинних ринках у Saxo Bank.
Увага гравців цього тижня, крім звітів ОПЕК і МЕА, спрямована на дані про динаміку інфляції в США, зазначає експерт.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Реалізація земельної реформи має відбуватися згідно з наміченим планом - Мінагрополітики
|Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги
|Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи IRIS-T
|Позивний «Буратіно»: СБУ повідомило нардепу Дубінському про підозру у державній зраді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина готує постачання в Україну будівельного обладнання та матеріалів
|Реалізація земельної реформи має відбуватися згідно з наміченим планом - Мінагрополітики
|Середньозважена ціна е/е у першій декаді листопада збільшилася на 2,5%
|Мінцифри розширило програму підтримки бізнесу для виходу на ринок Польщі
|«Закарпатгаз» перейшов в управління «Нафтогазу»
|Уряд прийняв рішення про провдення конкурсу на доукомплектацію наглядової ради «Укренерго»
|«Нафтогаз» вирішив у найближчій перспективі реалізувати низку проєктів у сонячній і вітровій енергетиці - Чернишов
Бізнес
|«Не кількість, а якість». Netflix змінює стратегію і зніматиме вдвічі менше фільмів
|Швейцарія скасує податкові пільги для електромобілів, які діяли з 1997 року
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100
|Новий треккар Mercedes-AMG GT коштуватиме від 500 000 доларів
|Panasonic розпочне тестування доставку роботом-фунікулером Sorakarabin
|Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome