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Щоб не продавали і не розбавляли. Пальне для ЗСУ тепер фарбуватимуть у червоний та зелений
08:53 13.11.2023 |
Міністерство оборони зобов'яже постачальників маркувати пальне для ЗСУ червоним (дизель) та зеленим (бензин) кольорами, щоб уникнути незаконного продажу і розбавлення. Постачання такого маркованого пального Міноборони планує налагодити вже наступного тижня, повідомили у відомстві.
У Міноборони зазначили, що в дизельне пальне буде додано барвник яскраво-червоного кольору. Маркування дасть можливість ідентифікувати та відстежувати пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, та зменшить можливість його незаконного продажу.
У ЗСУ марковане дизпаливо надійде наприкінці листопада.
Крім того, як стверджують у Міноборони, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального, адже якість пального для військової техніки має надважливе значення.
"Промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник. Навіть якщо його розбавити дуже сильно, дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору", - зазначили у міністерстві.
Для бензину також буде впроваджено свій барвник - зеленого кольору.
Внаслідок нововведення ціна на дизель та бензин не зміниться, запевнили у відомстві.
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