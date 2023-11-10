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АНАЛІТИКА

Автогаз не стомлюється дорожчати

 

Протягом тижня (з 6 по 10 листопада) середня роздрібна ціна на газ збільшилася на 1,65 грн, до 32,66 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше здорожчав газ у мережі KLO – на 3,20 грн, до 33,99 грн/л, найменше — в «Рур груп» і Marshal — на 0,50 грн, до 34,50 грн/л і 32,50 грн/л відповідно. Втім, ціна в мережі «Рур груп» і без того найбільша по країні. А ось найменша зафіксована на АЗК Prime у Кіровоградській області — 29,90 грн/л. У регіонах своєї присутності тримає одну з найнижчих цін лідер дисконт-руху «Авантаж 7» – 29,95 грн/л (+1 грн за тиждень).

У великих мережах вартість автогазу в середньому піднялася на 1,21 грн/л, у мережах нижнього цінового діапазону – на 1,81 грн/л.

У консолідованій мережі АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо) вартість цього виду пального збільшилась протягом тижня на 1,95 грн, до 32,69 грн/л. За інформацією учасників ринку, в деяких регіонах країни мережа перейшла на продаж газу винятково на безготівкових умовах.  

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 6 по 10 листопада 2023 р., грн/л

Компанія

LPG

06.11.2023

10.11.2023

Зм.

ОККО

31,49

33,10

+1,61

WOG

31,98

33,41

+1,43

Авіас

30,74

32,69

+1,95

Укрнафта

30,40

31,90

+1,50

UPG

29,88

32,60

+2,73

AMIC

31,92

32,56

+0,63

Shell

32,66

33,54

+0,88

SOCAR

30,99

32,87

+1,88

БРСМ-Нафта

30,08

31,50

+1,41

KLO

30,79

33,99

+3,20

U.GO

30,61

32,59

+1,98

Автотранс

29,48

31,48

+2,00

BVS

28,49

30,39

+1,90

Авантаж 7

28,95

29,95

+1,00

Ovis

31,49

33,99

+2,50

VST

31,90

32,90

+1,00

Marshal

32,00

32,50

+0,50

ZOG

31,00

32,50

+1,50

VostokGaz

29,99

32,19

+2,20

RLS

30,30

32,30

+2,00

Кворум

30,48

31,88

+1,40

Катрал

30,77

32,77

+2,00

Neftek

31,99

33,99

+2,00

Середня ціна в Україні

31,01

32,66

+1,65

Після стрімкого здорожчання у вересні-жовтні співвідношення середніх цін на автогаз і бензин А-95 становить 59%, тоді як на 1 вересня – 45%. Останній раз цінове співвідношення доходило до 60% у серпні 2017 р. й грудні 2021 р. через низку чинників, які призвели до дефіциту ресурсу. Проте роздрібні оператори поки що суттєвого відтоку продажів не фіксують. «Для автомобіліста, в якого ГБО встановлене давно, межа рентабельності за нинішніх цін на бензин становить 40-45 грн», – вважає менеджер однієї з великих паливних компаній. Водночас привабливість встановлення ГБО суттєво знизилася.

Частина операторів найближчим часом прогнозує новий етап здорожчання. Так, згідно з моніторингом «А-95», станом на 10 листопада середня вартість газу у столичному регіоні становить 60 800 грн/т, що еквівалентно вхідній ціні на АЗС на рівні 34,5 грн/л, тоді як середня по області – 32,50 грн. Таким чином, підвищення може скласти ще 2+ грн/л.

Тим часом не всі оператори налаштовані реалізувати потенціал зростання ціни. Оскільки більшість газу хоч і повільно, але надходить з-за кордону за нижчими цінами, власники вигідних імпортних контрактів досить просто можуть утримати ціну на стелі. «Зараз компанії, які отримують імпортний газ, який було законтрактовано за $700-750, можуть легко притиснути ціною операторів, котрі не мають власного транспорту й зараз прикуті до аукціонів», – вважає менеджер невеликої мережі в центральній частині України, яка стоїть у середньому ціновому діапазоні.

З його слів, мережа не втратила продажі після стрибка цін, хоча від дискаунтерів її відділяє більше 1 грн/л. «Я так розумію, що споживач починає «відтікати» від найдорожчих мереж, зокрема й до нас», – пояснює оператор.

За даними «А-95», у ТОП-5 імпортерів LPG в жовтні 2023 р. увійшли (в порядку зменшення) «БРСМ-Нафта», «Надєжда», ОККО, «Авантаж» і UPG.
За матеріалами: EnKorr
 

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