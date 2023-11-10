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Автогаз не стомлюється дорожчати
19:59 10.11.2023 |
Протягом тижня (з 6 по 10 листопада) середня роздрібна ціна на газ збільшилася на 1,65 грн, до 32,66 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Найбільше здорожчав газ у мережі KLO – на 3,20 грн, до 33,99 грн/л, найменше — в «Рур груп» і Marshal — на 0,50 грн, до 34,50 грн/л і 32,50 грн/л відповідно. Втім, ціна в мережі «Рур груп» і без того найбільша по країні. А ось найменша зафіксована на АЗК Prime у Кіровоградській області — 29,90 грн/л. У регіонах своєї присутності тримає одну з найнижчих цін лідер дисконт-руху «Авантаж 7» – 29,95 грн/л (+1 грн за тиждень).
У великих мережах вартість автогазу в середньому піднялася на 1,21 грн/л, у мережах нижнього цінового діапазону – на 1,81 грн/л.
У консолідованій мережі АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо) вартість цього виду пального збільшилась протягом тижня на 1,95 грн, до 32,69 грн/л. За інформацією учасників ринку, в деяких регіонах країни мережа перейшла на продаж газу винятково на безготівкових умовах.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 6 по 10 листопада 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
06.11.2023
|
10.11.2023
|
Зм.
|
ОККО
|
31,49
|
33,10
|
+1,61
|
WOG
|
31,98
|
33,41
|
+1,43
|
Авіас
|
30,74
|
32,69
|
+1,95
|
Укрнафта
|
30,40
|
31,90
|
+1,50
|
UPG
|
29,88
|
32,60
|
+2,73
|
AMIC
|
31,92
|
32,56
|
+0,63
|
Shell
|
32,66
|
33,54
|
+0,88
|
SOCAR
|
30,99
|
32,87
|
+1,88
|
БРСМ-Нафта
|
30,08
|
31,50
|
+1,41
|
KLO
|
30,79
|
33,99
|
+3,20
|
U.GO
|
30,61
|
32,59
|
+1,98
|
Автотранс
|
29,48
|
31,48
|
+2,00
|
BVS
|
28,49
|
30,39
|
+1,90
|
Авантаж 7
|
28,95
|
29,95
|
+1,00
|
Ovis
|
31,49
|
33,99
|
+2,50
|
VST
|
31,90
|
32,90
|
+1,00
|
Marshal
|
32,00
|
32,50
|
+0,50
|
ZOG
|
31,00
|
32,50
|
+1,50
|
VostokGaz
|
29,99
|
32,19
|
+2,20
|
RLS
|
30,30
|
32,30
|
+2,00
|
Кворум
|
30,48
|
31,88
|
+1,40
|
Катрал
|
30,77
|
32,77
|
+2,00
|
Neftek
|
31,99
|
33,99
|
+2,00
|
Середня ціна в Україні
|
31,01
|
32,66
|
+1,65
Після стрімкого здорожчання у вересні-жовтні співвідношення середніх цін на автогаз і бензин А-95 становить 59%, тоді як на 1 вересня – 45%. Останній раз цінове співвідношення доходило до 60% у серпні 2017 р. й грудні 2021 р. через низку чинників, які призвели до дефіциту ресурсу. Проте роздрібні оператори поки що суттєвого відтоку продажів не фіксують. «Для автомобіліста, в якого ГБО встановлене давно, межа рентабельності за нинішніх цін на бензин становить 40-45 грн», – вважає менеджер однієї з великих паливних компаній. Водночас привабливість встановлення ГБО суттєво знизилася.
Частина операторів найближчим часом прогнозує новий етап здорожчання. Так, згідно з моніторингом «А-95», станом на 10 листопада середня вартість газу у столичному регіоні становить 60 800 грн/т, що еквівалентно вхідній ціні на АЗС на рівні 34,5 грн/л, тоді як середня по області – 32,50 грн. Таким чином, підвищення може скласти ще 2+ грн/л.
Тим часом не всі оператори налаштовані реалізувати потенціал зростання ціни. Оскільки більшість газу хоч і повільно, але надходить з-за кордону за нижчими цінами, власники вигідних імпортних контрактів досить просто можуть утримати ціну на стелі. «Зараз компанії, які отримують імпортний газ, який було законтрактовано за $700-750, можуть легко притиснути ціною операторів, котрі не мають власного транспорту й зараз прикуті до аукціонів», – вважає менеджер невеликої мережі в центральній частині України, яка стоїть у середньому ціновому діапазоні.
З його слів, мережа не втратила продажі після стрибка цін, хоча від дискаунтерів її відділяє більше 1 грн/л. «Я так розумію, що споживач починає «відтікати» від найдорожчих мереж, зокрема й до нас», – пояснює оператор.
За даними «А-95», у ТОП-5 імпортерів LPG в жовтні 2023 р. увійшли (в порядку зменшення) «БРСМ-Нафта», «Надєжда», ОККО, «Авантаж» і UPG.
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