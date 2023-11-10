Автогаз не стомлюється дорожчати

Протягом тижня (з 6 по 10 листопада) середня роздрібна ціна на газ збільшилася на 1,65 грн, до 32,66 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше здорожчав газ у мережі KLO – на 3,20 грн, до 33,99 грн/л, найменше — в «Рур груп» і Marshal — на 0,50 грн, до 34,50 грн/л і 32,50 грн/л відповідно. Втім, ціна в мережі «Рур груп» і без того найбільша по країні. А ось найменша зафіксована на АЗК Prime у Кіровоградській області — 29,90 грн/л. У регіонах своєї присутності тримає одну з найнижчих цін лідер дисконт-руху «Авантаж 7» – 29,95 грн/л (+1 грн за тиждень).

У великих мережах вартість автогазу в середньому піднялася на 1,21 грн/л, у мережах нижнього цінового діапазону – на 1,81 грн/л.

У консолідованій мережі АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо) вартість цього виду пального збільшилась протягом тижня на 1,95 грн, до 32,69 грн/л. За інформацією учасників ринку, в деяких регіонах країни мережа перейшла на продаж газу винятково на безготівкових умовах.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 6 по 10 листопада 2023 р., грн/л

Компанія LPG 06.11.2023 10.11.2023 Зм. ОККО 31,49 33,10 +1,61 WOG 31,98 33,41 +1,43 Авіас 30,74 32,69 +1,95 Укрнафта 30,40 31,90 +1,50 UPG 29,88 32,60 +2,73 AMIC 31,92 32,56 +0,63 Shell 32,66 33,54 +0,88 SOCAR 30,99 32,87 +1,88 БРСМ-Нафта 30,08 31,50 +1,41 KLO 30,79 33,99 +3,20 U.GO 30,61 32,59 +1,98 Автотранс 29,48 31,48 +2,00 BVS 28,49 30,39 +1,90 Авантаж 7 28,95 29,95 +1,00 Ovis 31,49 33,99 +2,50 VST 31,90 32,90 +1,00 Marshal 32,00 32,50 +0,50 ZOG 31,00 32,50 +1,50 VostokGaz 29,99 32,19 +2,20 RLS 30,30 32,30 +2,00 Кворум 30,48 31,88 +1,40 Катрал 30,77 32,77 +2,00 Neftek 31,99 33,99 +2,00 Середня ціна в Україні 31,01 32,66 +1,65

Після стрімкого здорожчання у вересні-жовтні співвідношення середніх цін на автогаз і бензин А-95 становить 59%, тоді як на 1 вересня – 45%. Останній раз цінове співвідношення доходило до 60% у серпні 2017 р. й грудні 2021 р. через низку чинників, які призвели до дефіциту ресурсу. Проте роздрібні оператори поки що суттєвого відтоку продажів не фіксують. «Для автомобіліста, в якого ГБО встановлене давно, межа рентабельності за нинішніх цін на бензин становить 40-45 грн», – вважає менеджер однієї з великих паливних компаній. Водночас привабливість встановлення ГБО суттєво знизилася.

Частина операторів найближчим часом прогнозує новий етап здорожчання. Так, згідно з моніторингом «А-95», станом на 10 листопада середня вартість газу у столичному регіоні становить 60 800 грн/т, що еквівалентно вхідній ціні на АЗС на рівні 34,5 грн/л, тоді як середня по області – 32,50 грн. Таким чином, підвищення може скласти ще 2+ грн/л.

Тим часом не всі оператори налаштовані реалізувати потенціал зростання ціни. Оскільки більшість газу хоч і повільно, але надходить з-за кордону за нижчими цінами, власники вигідних імпортних контрактів досить просто можуть утримати ціну на стелі. «Зараз компанії, які отримують імпортний газ, який було законтрактовано за $700-750, можуть легко притиснути ціною операторів, котрі не мають власного транспорту й зараз прикуті до аукціонів», – вважає менеджер невеликої мережі в центральній частині України, яка стоїть у середньому ціновому діапазоні.

З його слів, мережа не втратила продажі після стрибка цін, хоча від дискаунтерів її відділяє більше 1 грн/л. «Я так розумію, що споживач починає «відтікати» від найдорожчих мереж, зокрема й до нас», – пояснює оператор.

За даними «А-95», у ТОП-5 імпортерів LPG в жовтні 2023 р. увійшли (в порядку зменшення) «БРСМ-Нафта», «Надєжда», ОККО, «Авантаж» і UPG.