Ціни на нафту підвищуються, але завершують у мінусі третій тиждень поспіль, Brent - $80,87 за барель

Ціни на нафту піднімаються в п'ятницю, але завершують у мінусі третій тиждень поспіль через побоювання ослаблення глобального попиту.

За останні три тижні Brent втратила майже 13% вартості на тлі "ведмежих" сигналів із Китаю, США та Європи, а також зниження премії за ризик, закладеної трейдерами в ціну нафти через конфлікт на Близькому Сході. Перебоїв у постачанні нафти з регіону, якого побоювався ринок у зв'язку з ескалацією конфлікту Ізраїлю з ХАМАС, не відбулося.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:50 EET у п'ятницю становить $80,87 за барель, що на $0,86 (1,07%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,81 (1,07%), до $76,55 за барель.

Зниження вартості і Brent, і WTI, цього тижня становить біля 5%.

Слова голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла, що прозвучали напередодні, посилили побоювання трейдерів щодо перспектив економіки США і, відповідно, попиту на нафту в країні.

Павелл сказав, що американський ЦБ без вагань знову підніме базову ставку, якщо вважатиме це доцільним з урахуванням динаміки інфляції.

Водночас міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдул-Азіз ібн Салман заявив у четвер, що попит на нафту є високим, і в недавньому падінні цін винні спекулянти, повідомляє Market Watch.