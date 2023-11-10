Нафта падає третій тиждень поспіль на тлі послаблення побоювань щодо конфлікту на Близькому Сході

Ціни на нафту трохи зросли в п'ятницю, але налаштовані на падіння третій тиждень поспіль, оскільки побоювання з приводу перебоїв у постачаннях через конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС вщухли, що дозволило знову заявити про себе побоюванням щодо попиту.

Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:50 EET зросли на 41 цент, або 0,5%, до $80,42 за барель, а грудневі ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли до $76,06, або на 32 центи, чи 0,4%.

Ф'ючерси на нафту марки Brent цього тижня впали на 5,7%, а нафта WTI подешевшала на 5,9% минулого тижня. Три тижні зниження - це найдовша тижнева смуга невдач для обох контрактів після чотиритижневого падіння із середини квітня до початку травня.

"Загроза збоїв у постачанні з Близького Сходу продовжує знижуватися", - йдеться в повідомленні ANZ Research у п'ятницю.

«Конфлікт у секторі Газа, як і раніше, добре стримується, незважаючи на побоювання, що він може загостритися, оскільки сусідні арабські країни виявлять своє невдоволення».

Білий дім заявив у четвер, що Ізраїль погодився призупинити військові операції у деяких частинах північної частини сектору Газа на чотири години на день, хоча не було жодних ознак повного послаблення.

Відчуття, що перебої у постачаннях через конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС слабшають, відбувається у міру того, як зростає стурбованість щодо попиту, особливо з боку Китаю, найбільшого у світі імпортера нафти.

Слабкі економічні дані Китаю цього тижня посилили побоювання щодо падіння попиту. Крім того, нафтопереробні заводи Китаю, найбільшого покупця сирої нафти у найбільшого у світі експортера Саудівської Аравії, запросили скорочення поставок із Саудівської Аравії у грудні.

Проте аналітики Citi у четвер заявили, що очікують послаблення низхідного тиску та відновлення цін після падіння, на початку цього тижня, до найнижчого рівня з липня .

"Ми очікуємо, що ціни консолідуються, і зберігаємо наші короткострокові прогнози цін, спираючись на підтримку, яку, як очікується, надаватиме пом'якшення технічного обслуговування нафтопереробних заводів та зміна винагороди за ризик для інвесторів після недавнього розпродажу", - заявили в Citi.

«Справді, ризики зростання в порівнянні з поточними рівнями рясніють, і Організація країн-експортерів нафти та її союзників має потенціал вжити заходів для захисту цін, тоді як ризики поставок на Близькому Сході залишаються підвищеними.