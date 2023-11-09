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Ціни на нафту прискорили зростання, Brent близько $80 за барель
14:15 09.11.2023 |
Ціни на нафту зростають удень у четвер, трейдери продовжують спостерігати за розвитком конфлікту на Близькому Сході.
Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:32 EET становить $79,99 за барель, що на $0,45 (0,57%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,39 (0,52%), до $75,72 за барель.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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