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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту прискорили зростання, Brent близько $80 за барель

 

Ціни на нафту зростають удень у четвер, трейдери продовжують спостерігати за розвитком конфлікту на Близькому Сході.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:32 EET становить $79,99 за барель, що на $0,45 (0,57%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,39 (0,52%), до $75,72 за барель.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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