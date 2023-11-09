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Ціни на нафту слабо зростають після падіння напередодні до мінімумів із липня, Brent - $79,6 за барель
09:43 09.11.2023 |
Ціни на нафту слабо підвищуються в четвер після падіння напередодні до мінімумів із середини липня на побоюваннях ослаблення попиту на енергоресурси.
Негативом для ринку стали дані Американського інституту нафти (API), що показали різке збільшення запасів у США минулого тижня. За оцінками API, запаси нафти зросли на 11,9 млн барелів - максимально з першого тижня 2023 року.
Офіційних даних про запаси енергоносіїв у США цього тижня не публікуватимуть. Міненерго відклало випуск цих відомостей через проведення планової модернізації інформаційних систем. Наступний звіт про запаси в Штатах буде оприлюднено 15 листопада.
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:10 EET у четвер становить $79,64 за барель, що на $0,1 (0,13%) вище, ніж на закриття попередньої сесії. У середу ціна цих контрактів впала на $2,07 (2,5%), до $79,54 за барель, мінімуму з 19 липня.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,09 (0,12%), до $75,42 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів знизилася на $2,04 (2,6%), до $75,33 за барель, що є найнижчим значенням з 17 липня.
Нафтовий ринок "опинився під ударом" у середу через побоювання з приводу перспектив попиту, посилених публікацією даних API про різке збільшення запасів у США, зазначає аналітик FXTM Люкман Отунуга, слова якого наводить Market Watch.
"Різкий стрибок запасів може бути результатом різних чинників, і коливання попиту - лише один із них, - каже експерт. - Проте оцінки API посилили побоювання саме щодо перспектив попиту".
З огляду на серйозне занепокоєння щодо економіки Китаю і невизначеність щодо подальшої політики Федеральної резервної системи, спад на нафтовому ринку може продовжитися, зазначає Отунуга.
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