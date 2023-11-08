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Нафтовий ринок знижується, ціна Brent нижче $81 уперше з липня
15:42 08.11.2023 |
Ціни на нафту продовжують знижуватися в середу, вартість Brent була нижчою за позначку в $81 за барель вперше з липня.
Тиск на ринок чинили прогнози міністерства енергетики США, що припускають, зокрема, скорочення попиту на бензин у країні наступного року до мінімального за 20 років рівня. Міненерго погіршило прогноз вартості Brent на поточний рік до $83,99 за барель з $84,09 за барель, на 2024 рік - до $93,24 за барель з $94,91 за барель. Оцінку для WTI на наступний рік знижено на 1,8% порівняно з жовтневим прогнозом - до $89,24 за барель.
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:10 EET у середу становить $81,09 за барель, що на $0,52 (0,64%) нижче, ніж на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на сорт WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,51 (0,66%), до $76,86 за барель.
Оцінки Американського інституту нафти (API), оприлюднені напередодні, показали різкий стрибок запасів нафти в США минулого тижня - на 11,9 млн барелів. Темпи зростання є максимальними з першого тижня 2023 року, зазначає Trading Economics.
Офіційні дані про запаси енергоносіїв у США цього тижня не публікуватимуться. Міненерго відклало випуск цих відомостей через проведення планової модернізації інформаційних систем. Наступний звіт про запаси в Штатах буде оприлюднено 15 листопада.
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