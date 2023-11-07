Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Спад на нафтовому ринку прискорився, WTI торгується нижче $80 за барель уперше за 2 місяці

 

Падіння цін на нафту у вівторок прискорилося, вартість WTI опустилася нижче $80 за барель уперше більш ніж за два місяці.

Тиск на ринок чинять побоювання ослаблення світової економіки і, відповідно, попиту на енергоносії.

Експерти Wood Mackenzie зазначають, що низькі темпи економічного зростання в Європі негативно позначаються на промисловому секторі, що зі свого боку призводить до падіння попиту на бензин і дизельне пальне. Промвиробництво в Німеччині у вересні знизилося на 1,4% порівняно з попереднім місяцем, повідомило у вівторок Федеральне статистичне управління країни (Destatis). Опитані Trading Economics експерти в середньому прогнозували зменшення показника лише на 0,1%.

Статдані з Китаю, також опубліковані у вівторок, показали більш різке, ніж очікувалося, скорочення обсягів експорту в жовтні.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:30 кв у вівторок становить $83,73 за барель, що на $1,45 (1,7%) нижче, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на сорт WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $1,26 (1,56%), до $79,56 за барель.

"Слабкі економічні очікування стримують нафтовий ринок і обґрунтовують позицію країн ОПЕК+, що обмежують видобуток", - зазначає аналітик OANDA Крейг Ерлам, слова якого наводить Market Watch.

Минулими вихідними стало відомо, що Саудівська Аравія ухвалила рішення не змінювати обсяг добровільного скорочення видобутку нафти і збереже його на рівні 1 млн б/д до кінця 2023 року. У грудні Ер-Ріяд може переглянути параметри обмежень, щоб ухвалити рішення або в бік поглиблення скорочення, або збільшення виробництва, повідомило в неділю саудівське державне агентство з посиланням на офіційне джерело в міністерстві енергетики.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0371
  0,0055
 0,02
EUR
 1
 38,4840
  0,2366
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0906  0,09 0,24 37,7226  0,09 0,25
EUR 39,6268  0,09 0,23 40,4361  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0500  0,02 0,04 36,0600  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес