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Спад на нафтовому ринку прискорився, WTI торгується нижче $80 за барель уперше за 2 місяці
15:38 07.11.2023 |
Падіння цін на нафту у вівторок прискорилося, вартість WTI опустилася нижче $80 за барель уперше більш ніж за два місяці.
Тиск на ринок чинять побоювання ослаблення світової економіки і, відповідно, попиту на енергоносії.
Експерти Wood Mackenzie зазначають, що низькі темпи економічного зростання в Європі негативно позначаються на промисловому секторі, що зі свого боку призводить до падіння попиту на бензин і дизельне пальне. Промвиробництво в Німеччині у вересні знизилося на 1,4% порівняно з попереднім місяцем, повідомило у вівторок Федеральне статистичне управління країни (Destatis). Опитані Trading Economics експерти в середньому прогнозували зменшення показника лише на 0,1%.
Статдані з Китаю, також опубліковані у вівторок, показали більш різке, ніж очікувалося, скорочення обсягів експорту в жовтні.
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:30 кв у вівторок становить $83,73 за барель, що на $1,45 (1,7%) нижче, ніж на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на сорт WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $1,26 (1,56%), до $79,56 за барель.
"Слабкі економічні очікування стримують нафтовий ринок і обґрунтовують позицію країн ОПЕК+, що обмежують видобуток", - зазначає аналітик OANDA Крейг Ерлам, слова якого наводить Market Watch.
Минулими вихідними стало відомо, що Саудівська Аравія ухвалила рішення не змінювати обсяг добровільного скорочення видобутку нафти і збереже його на рівні 1 млн б/д до кінця 2023 року. У грудні Ер-Ріяд може переглянути параметри обмежень, щоб ухвалити рішення або в бік поглиблення скорочення, або збільшення виробництва, повідомило в неділю саудівське державне агентство з посиланням на офіційне джерело в міністерстві енергетики.
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