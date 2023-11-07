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АНАЛІТИКА

Роздрібні ціни на бензин і дизпальне залишаються відносно стабільними, хоча в окремих мережах спостерігалися досить відчутні зміни

Роздрібні ціни на бензин і дизпальне залишаються відносно стабільними, хоча в окремих мережах спостерігалися досить відчутні зміни

 

Так, 1 листопада мережа «Авантаж 7» на Київщині збільшила ціни на пальне на 5 грн/л, але вже за кілька днів повернула їх на колишній рівень. Сенс цих маніпуляцій досі залишається невідомим, як і багато чого в роботі цього оператора. Можливо, таким чином компанія намагалася запобігти закриттю своїх станцій у Київській області. Проте воно однак відбулося 2 листопада.

Іншою помітною подією стало підвищення «дизельних» цін у мережі групи «Приват» (ANP, Avias тощо) – плюс 1 грн й новий цінник у 56 грн/л. Такий рівень можна вважати досить високим як для економсегменту, де завжди позиціонувався «Приват». Це може сигналізувати про наростаючі проблеми у найбільшого гравця ринку, який через низькі продажі змушений піднімати ціни. На користь цієї інформації говорять також чутки про кадрове «підсилення» менеджменту «приватівської» мережі, яке відбулося за рахунок залучення зовнішнього фахівця. Проте enkorr поки що не вдалося отримати підтвердження цих новин.

Зазначимо, що «Приват» продовжує надавати знижку 3 грн/л покупцям пального через інтернет-додаток.

З національних мереж тільки в мережі AMIC вирішили дещо підкоригувати стелу: А-95 здешевшав на 0,30-1,30 грн (54,99-56,49 грн/л), дизель упав на 0,30-0,50 грн (55,49-56,49 грн/л).

Також охолодили ціни на А-95 у мережі U.GO, тут він здешевшав на 1 грн (до 54,45-54,90 грн/л), дизельне пальне — на 0,30-0,40 грн (до 54,00-54,45 грн/л).

Різноспрямовані незначні рухи фіксувались у «БРСМ-Нафта», «Олас» KLO, Chipo, Prime (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗК з 30 жовтня по 6 листопада 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

WOG

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

Авіас

56,00

0,00

56,50

0,00

56,00

+1,00

Укрнафта

53,90

0,00

55,90

0,00

54,90

0,00

UPG

54,90

0,00

56,90

0,00

54,90

0,00

AMIC

55,94

-0,26

57,24

0,00

56,14

-0,17

Shell

57,79

0,00

59,89

0,00

57,79

0,00

SOCAR

59,99

0,00

61,99

0,00

59,99

0,00

БРСМ-Нафта

52,77

+0,01

53,33

+0,05

KLO

55,39

-0,90

55,79

-2,70

55,29

-0,50

U.GO

54,51

-0,86

54,39

-0,31

Автотранс

55,98

0,00

55,98

0,00

BVS

55,99

0,00

57,99

0,00

55,99

0,00

Chipo

54,05

-0,03

54,30

-0,02

Авантаж 7

49,95

0,00

51,55

0,00

Prime

53,50

-1,00

54,00

-0,50

Укр-Петроль

53,50

0,00

54,00

0,50

Рур груп

54,99

0,00

54,99

0,00

Mango

52,69

-1,60

54,09

0,00

Ovis

54,99

0,00

57,99

0,00

55,49

0,00

VST

54,80

0,00

53,90

-0,30

Marshal

54,40

0,00

54,40

0,00

ZOG

55,00

0,00

56,00

0,00

Олас

53,95

0,45

54,50

+1,00

VostokGaz

54,39

0,00

54,39

0,00

RLS

53,90

0,00

56,00

0,00

53,90

0,00

Кворум

54,48

0,00

53,98

0,00

ZOG

55,00

0,00

56,00

0,00

Катрал

55,99

0,00

55,79

0,00

Маркет

51,19

0,00

51,39

0,00

Green Wave

55,50

0,00

54,80

0,00

Neftek

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

Середня ціна в Україні

55,47

-0,09

58,35

-0,01

55,80

0,11

За даними Консалтингової групи «А-95», за тиждень, що минув, середня роздрібна ціна на бензин А-95 зменшилася на 0,09 грн (55,47 грн/л), а дизпальне здорожчало на 0,11 грн (55,80 грн/л)

В «А-95» зазначають зростання маржинальності торгівлі бензином у жовтні порівняно з вереснем на 2,12 грн, до 8,12 грн/л. Меншу, але теж позитивну динаміку має націнка на дизпальному, яка протягом місяця збільшилась на 0,72 грн (5,88 грн/л).

«Досить непогана маржинальність є запорукою стабільності цін на АЗС найближчим часом», – кажуть експерти «А-95».
За матеріалами: EnKorr
 

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