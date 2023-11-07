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Уже за 31 грн/л: автогаз на АЗС продовжує дорожчати
17:29 06.11.2023 |
Протягом вихідних (із 3 по 6 листопада) середня ціна на автогаз на українських АЗС збільшилася на 1,09 грн/л, до 31,11 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
За цей час найбільше здорожчав газ у мережі Marshal - на 3 грн/л, до 32 грн/л, найменше - в RLS (Дніпропетровська область) - на 0,40 грн/л, до 30,30 грн/л. Зазначимо, що ціна на LPG на АЗК Marshal наразі більша, ніж у деяких великих мережах.
У національних мережах за звітній період вартість газу збільшилась на 1,34 грн/л. Газ на стелах ОККО і WOG здорожчав на 1 грн і 1,50 грн, до 31,49 грн/л і 31,98 грн/л відповідно. На АЗК Shell цей вид пального додав у ціні 2,33 грн, до 32,66 грн/л.
У державній мережі «Укрнафта» газ здорожчав на 0,50 грн/л, до 30,40 грн/л. Зазначимо, що минулого тижня вартість цього виду пального в мережі збільшилась на 3 грн/л. А ось у консолідованій мережі «Привату» вартість ресурсу за вихідні збільшилась на 0,60 грн/л, до 31,34 грн/л.
У мережах нижнього цінового діапазону вартість LPG протягом вихідних збільшилась на 0,88 грн/л.
Зазначимо, що «Авантаж 7» переглянув ціну на газ і збільшив її на 1,50 грн, до 28,95 грн/л. Нагадаємо, 1 листопада оператор підняв ціни на пальне на 5 грн/л, а вже 3 листопада - відкотив вартість газу на 4,5 грн/л.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 3 по 6 листопада 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
06.11.23
|
Зм.
|
Рур груп
|
34,00
|
1,00
|
Shell
|
32,66
|
2,33
|
Ovis
|
32,49
|
1,00
|
Marshal
|
32,00
|
3,00
|
Neftek
|
31,99
|
1,00
|
WOG
|
31,98
|
1,50
|
AMIC
|
31,92
|
1,39
|
VST
|
31,90
|
1,00
|
ОККО
|
31,49
|
1,00
|
Rodnik
|
31,49
|
1,50
|
Motto
|
31,48
|
2,50
|
Авіас
|
31,34
|
0,60
|
ZOG
|
31,00
|
1,50
|
SOCAR
|
30,99
|
1,00
|
Chipo
|
30,83
|
0,57
|
KLO
|
30,79
|
0,50
|
Катрал
|
30,77
|
1,40
|
U.GO
|
30,61
|
0,42
|
Luxwen
|
30,49
|
1,54
|
Кворум
|
30,48
|
1,80
|
Green Wave
|
30,40
|
0,50
|
Олас
|
30,40
|
1,20
|
Укрнафта
|
30,40
|
0,50
|
RLS
|
30,30
|
0,40
|
Mango
|
30,17
|
0,88
|
БРСМ-Нафта
|
30,08
|
1,29
|
VostokGaz
|
29,99
|
0,60
|
Prime
|
29,90
|
1,40
|
UPG
|
29,88
|
0,51
|
BVS
|
29,49
|
1,00
|
Автотранс
|
29,48
|
0,50
|
Авантаж 7
|
28,95
|
1,50
|
Середня ціна в Україні
|
31,11
|
1,09
Гравці ринку одноголосно кажуть про подальший ріст цін на газ на АЗК. З їхніх слів, протягом тижня приріст може становити ще 2-3 грн/л.
«Поки ми не бачимо шляхів рощв'язання проблеми, ціни на стелі будуть зростати і далі. Найімовірніше, така ситуація зберігатиметься до середини-кінця листопада», — розповіли в одній із паливних компаній. «Якщо так піде й далі, то в листопаді на стелі вартість газу може досягнути 34-35 грн/л», — додали в іншій.
Станом на 6 листопада співвідношення середніх цін на автогаз і бензину А-95 становить 56%. Така відсоткова ставка зберігає за цим видом пального привабливість для автолюбителів.
«Поки ми не відчуваємо зменшення попиту на газ, хоч газ і значно здорожчав», — зазначили в одній із великих паливних компаній. В іншій теж підтвердили збереження споживчої активності на АЗК.
Нагадаємо, минулого тижня (1 листопада) середня вартість LPG на аукціоні Української енергетичної біржі в літровому еквіваленті значно збільшилась і становила 30,59 грн/л, що спровокувало подальше зростання вартості ресурсу в роздробі. «Ціна на аукціоні була такою, що на стелі це як мінімум 33 грн/л», – прокоментували в одній із паливних мереж.
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