Уже за 31 грн/л: автогаз на АЗС продовжує дорожчати

Протягом вихідних (із 3 по 6 листопада) середня ціна на автогаз на українських АЗС збільшилася на 1,09 грн/л, до 31,11 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

За цей час найбільше здорожчав газ у мережі Marshal - на 3 грн/л, до 32 грн/л, найменше - в RLS (Дніпропетровська область) - на 0,40 грн/л, до 30,30 грн/л. Зазначимо, що ціна на LPG на АЗК Marshal наразі більша, ніж у деяких великих мережах.

У національних мережах за звітній період вартість газу збільшилась на 1,34 грн/л. Газ на стелах ОККО і WOG здорожчав на 1 грн і 1,50 грн, до 31,49 грн/л і 31,98 грн/л відповідно. На АЗК Shell цей вид пального додав у ціні 2,33 грн, до 32,66 грн/л.

У державній мережі «Укрнафта» газ здорожчав на 0,50 грн/л, до 30,40 грн/л. Зазначимо, що минулого тижня вартість цього виду пального в мережі збільшилась на 3 грн/л. А ось у консолідованій мережі «Привату» вартість ресурсу за вихідні збільшилась на 0,60 грн/л, до 31,34 грн/л.

У мережах нижнього цінового діапазону вартість LPG протягом вихідних збільшилась на 0,88 грн/л.

Зазначимо, що «Авантаж 7» переглянув ціну на газ і збільшив її на 1,50 грн, до 28,95 грн/л. Нагадаємо, 1 листопада оператор підняв ціни на пальне на 5 грн/л, а вже 3 листопада - відкотив вартість газу на 4,5 грн/л.





Компанія LPG 06.11.23 Зм. Рур груп 34,00 1,00 Shell 32,66 2,33 Ovis 32,49 1,00 Marshal 32,00 3,00 Neftek 31,99 1,00 WOG 31,98 1,50 AMIC 31,92 1,39 VST 31,90 1,00 ОККО 31,49 1,00 Rodnik 31,49 1,50 Motto 31,48 2,50 Авіас 31,34 0,60 ZOG 31,00 1,50 SOCAR 30,99 1,00 Chipo 30,83 0,57 KLO 30,79 0,50 Катрал 30,77 1,40 U.GO 30,61 0,42 Luxwen 30,49 1,54 Кворум 30,48 1,80 Green Wave 30,40 0,50 Олас 30,40 1,20 Укрнафта 30,40 0,50 RLS 30,30 0,40 Mango 30,17 0,88 БРСМ-Нафта 30,08 1,29 VostokGaz 29,99 0,60 Prime 29,90 1,40 UPG 29,88 0,51 BVS 29,49 1,00 Автотранс 29,48 0,50 Авантаж 7 28,95 1,50 Середня ціна в Україні 31,11 1,09

Гравці ринку одноголосно кажуть про подальший ріст цін на газ на АЗК. З їхніх слів, протягом тижня приріст може становити ще 2-3 грн/л.

«Поки ми не бачимо шляхів рощв'язання проблеми, ціни на стелі будуть зростати і далі. Найімовірніше, така ситуація зберігатиметься до середини-кінця листопада», — розповіли в одній із паливних компаній. «Якщо так піде й далі, то в листопаді на стелі вартість газу може досягнути 34-35 грн/л», — додали в іншій.

Станом на 6 листопада співвідношення середніх цін на автогаз і бензину А-95 становить 56%. Така відсоткова ставка зберігає за цим видом пального привабливість для автолюбителів.

«Поки ми не відчуваємо зменшення попиту на газ, хоч газ і значно здорожчав», — зазначили в одній із великих паливних компаній. В іншій теж підтвердили збереження споживчої активності на АЗК.

Нагадаємо, минулого тижня (1 листопада) середня вартість LPG на аукціоні Української енергетичної біржі в літровому еквіваленті значно збільшилась і становила 30,59 грн/л, що спровокувало подальше зростання вартості ресурсу в роздробі. «Ціна на аукціоні була такою, що на стелі це як мінімум 33 грн/л», – прокоментували в одній із паливних мереж.