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Нафта прискорила зростання, Brent близько $86,2 за барель
15:33 06.11.2023 |
Ціни на нафту продовжують зростати. Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:23 EET у понеділок становить $86,19 за барель, що на $1,3 (1,53%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $1,36 (1,69%), до $81,87 за барель.
У неділю саудівське державне агентство повідомило із посиланням на офіційне джерело в міністерстві енергетики, що країна не змінюватиме обсяг добровільного скорочення видобутку нафти, збереже його на рівні 1 млн б/д до кінця 2023 року. Водночас співрозмовник агентства зазначив, що в грудні Саудівська Аравія перегляне параметри обмежень, щоб ухвалити рішення або в бік поглиблення скорочення, або збільшення виробництва.
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