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Нафта залишається в плюсі, Brent - $87,13 за барель
14:40 03.11.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок залишаються в плюсі вдень у п'ятницю на тлі ослаблення долара США.
Ціна січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:30 EET становить $87,13 за барель, що на $0,27 (0,31%) вище за показник на закриття попередньої сесії.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу збільшилися на $0,42 (0,51%) і становили $82,88 за барель.
Індекс DXY, що відображає вартість долара США щодо шести основних світових валют, знижується на 0,2% під час торгів у п'ятницю, що підвищує привабливість сировинних товарів, які котируються в американській валюті.
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