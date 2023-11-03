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Черги на польському кордоні спонукають імпортерів шукати газ на інших напрямках

Черги на польському кордоні спонукають імпортерів шукати газ на інших напрямках

 

На початку листопада зростання цін на скраплений газ відбулося на всіх напрямках постачань. Зарубіжні трейдери мають обмежені обсяги неросійського ресурсу для українського ринку. Водночас імпортери скуті логістичними проблемами і не в змозі оперативно вивозити придбаний ресурс.

Вартість автомобільних партій на східних польських терміналах зросла на $3-21/т, до $795-865/т, з урахуванням транспорту до українського кордону. На балтійських базисах пропан-бутанова суміш пропонується за $773-838/т, це на $5-20/т дорожче порівняно з минулим тижнем.

Польські постачальники підвищують ціни через здорожчання партій продукту, який надходить на їхні термінали. Втім, на руку трейдерам також грає ситуація, яка вже понад місяць спостерігається на українсько-польському кордоні. Черги на КПП висушують ринок, що сприяє зростанню гуртових цін в Україні. «Польські компанії бачать, що відбувається на нашому ринку. Тож немає нічого дивного в тому, що ціни пропозицій зростають», - каже один з імпортерів.

Учасники ринку побоюються, що наступного тижня ситуація з перетином кордону погіршиться у зв'язку з анонсованим польськими перевізниками страйком. «Газ і зараз просочується на наш ринок по краплині через черги, а тут ще й якийсь страйк», - обурюється невеликий трейдер з Києва. Учасники ринку сподіваються, що слова польських перевізників розійдуться з ділом і суттєвих перепон у виїзді за кордон не виникне.

Деякі імпортери налаштовані не так оптимістично, тому шукають ресурс, який можна доставити, оминаючи польський кордон. Компанії вивчають пропозиції від сербських і угорських постачальників. Ціни на сербських терміналах складають $670-700/т FCA, тоді як в угорській Сазхаломбаті газ пропонували за $770/т. Утім, імпортери зазначають, що з цього напрямку везти газ виходить дорого. «Якщо купувати продукт у Сербії, то його доведеться везти територією Угорщини, де багато платних доріг. Проїзд нашим маршрутом коштував десь 200 євро. Але ж, звісно, ці витрати перевізник перекладає на трейдера», - ділиться досвідом невеликий український імпортер.

Залізничні партії ресурсу з Польщі й Угорщини пропонуються за $810-860/т, це на $10/т дорожче, ніж наприкінці жовтня. Минулого тижня компанії розмитнювали обсяги, що надійшли з цих напрямків, за $695-800/т. Учасники ринку повідомляють про високу завантаженість залізничних переходів. «Займаємося укладеними раніше контрактами. Вагони повільно їдуть з Польщі й повільно подаються з України», - каже польський трейдер. Залізничні партії пропану в балтійських портах Польщі, як і минулого тижня, пропонуються за $740-780/т. З урахуванням транспорту до українського кордону морський газ коштуватиме $850-880/т DAP Ягодин/Ізов.

На південному напрямку ціни також зростають. У Румунії спостерігається дефіцит скрапленого газу, тому він дорожчає, попри незначне зменшення прайсу Sonatrach у листопаді. Цього тижня автомобільні партії газу з терміналу в Галаці продавалися за $790/т, але нові партії продаватимуть за $795-815/т. Пропозицій у Плоєшті й Негоєшті наразі немає.
За матеріалами: EnKorr
 

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